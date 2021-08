WarioWare: Get It Together!: Demo erhältlich

Diesen Wahnsinn muss man vermutlich selbst erlebt haben, um ihn nachvollziehen zu können: Daher hat Nintendo eine Probierversion zum Minispiel-Marathon WarioWare: Get It Together! ab 49,99 € bei vorbestellen ) veröffentlicht. Die Demo zum Partyspiel für die Switch steht im Nintendo eShop zum kostenlosen Download zur Verfügung.

Der Release der Vollversion ist nach wie vor für Freitag, 10. September geplant."Wario & Co. sind zurück und haben in WarioWare: Get It Together! für Nintendo Switch einen durchgeknallten Mix verrückter Multiplayer-Mikrospiele dabei. Diesmal können zwei Spieler gemeinsam Hunderte von schnellen und schrägen Mikrospielen durchspielen.* Achselhaare zupfen, aus Mülltüten ausbrechen… Du brauchst blitzschnelle Reflexe, um diese durchgedrehten Aufgaben zu lösen.Der berüchtigte Spieleentwickler Wario und seine Crew wurden in ihr neuestes Spiel gesogen und brauchen im Story-Modus deine Hilfe, um zu entkommen. Nutze ihre absurden und grundverschiedenen Fähigkeiten, um eine Unmenge an Mikrospielen zu überleben – alleine, im Zwei-Spieler-Modus auf derselben Konsole oder im lokalen Modus.*Diesmal kannst du Wario und seine Kumpane direkt steuern. Es gibt mehr als ein Dutzend spielbare Charaktere mit unterschiedlichen, einzigartigen Fähigkeiten. Wie du ein Mikrospiel löst, hängt also komplett davon ab, mit wem du an den Start gehst! Nachdem du den Story-Modus mit Bravour bestanden hast, kannst du dich mit deinen Freunden im Potpourri auf viele verschiedene Modi gefasst machen:Feiere deine größten Erfolge im Wario-Cup! Jede Woche gibt es dort eine neue Challenge, die deinen Lieblings-Mikrospielen einen einzigartigen Twist verleiht. Gewinne Punkte, um neue Outfits für deine Crew zu erspielen und auf der globalen Rangliste aufzusteigen**."