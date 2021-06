Game & Watch: The Legend of Zelda: Mobile Retro-Konsole mit Zelda-Klassikern angekündigt

Nintendo hat eine weitere Game-&-Watch-Konsole im Retro-Stil bei der E3-Direct-Ausgabe angekündigt. Auf dem Handheld sind drei klassische Titel der The-Legend-of-Zelda-Serie vorinstalliert, und zwar The Legend of Zelda, Zelda 2: The Adventure of Link und The Legend of Zelda: Link's Awakening. Ergänzt werden sie durch eine spezielle Version des Game-&-Watch-Klassikers "Vermin" mit Link als spielbarem Charakter. Ebenfalls integriert sind eine Digitaluhr in Anlehnung an The Legend of Zelda und ein von Zelda 2: The Adventure of Link inspirierter Timer.Damit wird Game & Watch: The Legend of Zelda ein Jahr nach dem Game & Watch: Super Mario Bros. veröffentlicht. Einen Preis hat Nintendo Deutschland nicht genannt. Die US-Version wird 49,99 Dollar kosten.Letztes aktuelles Video: Trailer