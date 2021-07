Black Skylands: Die Luftschiffe sind in den Early Access gestartet

Kämpfe am Himmel und an Land: Verbinde Luft- und Bodenkampf dank Dutzenden von Waffen in deinem Arsenal. Du stehst einer Gruppe von Gegnern gegenüber, die zu viel für dich sind? Führe einen Luftangriff aus! Und vergiss nicht, deinen treuen Enterhaken einzusetzen, um deine Gegner in den Wolkenabgrund zu schleudern.

Individualisiere dein Schiff und deine Waffen: Wähle ein Schiff, das deinem Spielstil entspricht, sei es ein kleines, wendiges Boot oder eine schwere Maschine mit einer hohen Frachtkapazität. Bist du zu Fuß unterwegs, kannst du die Kraft von Feuerwaffen nutzen, indem du sie mit verschiedenen Mods verstärkst und spezielle Fähigkeiten einsetzt, um deine Gegner zu vernichten.

Errichte, erweitere und verteidige deine Luftbasis: Mache dein treues Vaterschiff zu einer uneinnehmbaren fliegenden Festung und schlage Angriffe von Eindringlingen zurück. Gesammelte Ressourcen kannst du zum Errichten von Anlagen auf dem Vaterschiff nutzen. In der Werkstatt kannst du zum Beispiel nützliche Verbesserungen für Luftschiffe und Waffen herstellen, die Fabrik dient der Verarbeitung von Ressourcen und im Labor kannst du mächtige Artefakte anfertigen. Du solltest auch nicht vergessen, Gärten und Farmen anzulegen, um Feldfrüchte anzubauen und zu ernten. Sorge für eine gute Ernährung deiner Leute!

Erobere Territorien: Schließe Allianzen und räume besetzte Gebiete leer, um die Macht deiner Fraktion zu erweitern. Neue Ressourcen, Forschungen, Charaktere sowie weitere Funktionen werden verfügbar, wenn dein Einfluss wächst.

Erkunde eine weitläufige offene Spielwelt: Wage dich in den Himmel vor, entdecke zahllose schwebende Inseln voller Geheimnisse und mache reiche Beute. Bereise Wälder, Farmen, verschneite Landschaften, Großstadtdschungel und die mysteriösen Black Skylands selbst. Entdecke uralte Geheimnisse und gehe Risiken ein, um die Macht hinter ihnen freizusetzen.

Am 9. Juli 2021 haben die Moskauer Entwickler Hungry Couch Games und Publisher tinyBuild das 2D-Luftschiffabenteuer Black Skylands im Early Access für PC veröffentlicht, wo es in spätestens zwölf Monaten fertiggestellt werden soll. Via Epic Games Store GOG und Steam , wo die bisherigen Nutzerreviews "größtenteils positiv" ausfallen, wird aktuell ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis von 16,79 Euro bzw. 49,99 Euro (Epic Games Store) gewährt. Der Preis soll mit Erscheinen der Vollversion erhöht werden. Auf Steam und GOG steht außerdem eine kostenlose Demo zum Download bereit.In der Spielbeschreibung heißt es: "Vor vielen Jahren verwandelte sich die Erde in tausende von Inseln, die nun am Himmel schweben. In dieser neuen Welt lebte das Volk Aspyas friedlich … bis bösartige Plünderer in ihre Inselheimat eindrangen. Du bist Eva, eine stolze Tochter der Versorger. Kains Falken – kaltblütige Banditen der Wüstenländer – haben das Vaterschiff der Versorger zerstört und sind für den Tod deines Vaters verantwortlich. Von Rachegefühlen getrieben, nimmst du die Aufgabe in Angriff, dein luftiges Zuhause von Grund auf neu aufzubauen und euch zu bewaffnen und auf den Kampf vorzubereiten. Doch Kains Falken sind nicht die einzige Bedrohung, der du dich stellen musst. Verborgen in den Tiefen der Black Skylands lauert der mysteriöse Schwarm…"Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Early Access Launch Trailer