Dark Deity: Taktik-Rollenspiel alter Schule angekündigt und veröffentlicht

Screenshot - Dark Deity (PC) Screenshot - Dark Deity (PC) Screenshot - Dark Deity (PC) Screenshot - Dark Deity (PC) Screenshot - Dark Deity (PC) Screenshot - Dark Deity (PC) Screenshot - Dark Deity (PC) Screenshot - Dark Deity (PC) Screenshot - Dark Deity (PC) Screenshot - Dark Deity (PC) Screenshot - Dark Deity (PC) Screenshot - Dark Deity (PC) Screenshot - Dark Deity (PC) Screenshot - Dark Deity (PC) Screenshot - Dark Deity (PC) Screenshot - Dark Deity (PC) Screenshot - Dark Deity (PC) Screenshot - Dark Deity (PC) Screenshot - Dark Deity (PC) Screenshot - Dark Deity (PC) Screenshot - Dark Deity (PC) Screenshot - Dark Deity (PC) Screenshot - Dark Deity (PC) Screenshot - Dark Deity (PC) Screenshot - Dark Deity (PC) Screenshot - Dark Deity (PC)

So schnell kann es manchmal gehen: Kaum hat das Indie-Studio Sword and Axe sein klassisch angehauchtes Taktik-Rollenspiel Dark Deity angekündigt, schon steht es bei Steam als Vollversion zum Kauf bereit - und das zum Einführungsrabatt von 20 Prozent auf den regulären Preis von 20,99 Euro, der am 22. Juni endet.Klassisch geht es nicht nur bei Spielmechaniken und Präsentation, sondern auch der Geschichte zu: Mit einer Gruppe von Helden gilt es, die von Krieg zerrüttete und zerstörte Welt Terrazael zu retten - und das mit Hilfe von vergessener Technologie, die in den Ruinen auf ihre Wiederentdeckung wartet.Die Kampagne soll 28 Kapitel umfassen. Geboten werden mehr als 50 freischaltbare Klassen und eine Komplett-Vertonung der 30 spielbaren Pixelfiguren, die im Laufe des gefährlichen Abenteuers aber auch einen Permadeath sterben können. Dabei füllen sie typische Fantasy-Rollen vom Zauberer über den Bogenschützen bis hin zu Kriegern und Klerikern. Je nach Zusammenstellung der Charaktere und ihrer Beziehung zueinander soll es mehr als 450 verschiedene Dialogvariationen geben.Im Mittelpunkt stehen jedoch Irving, Garrick, Maren und Alden, die als frische Rekruten der Brookstead Military Academy in eine drohenden Konflikt hineingezogen werden, weil der König von Delia einen Pakt gebrochen hat, der zuvor mehrere tausend Jahre Bestand hatte.Mehr zum Spiel erfahrt ihr auf der offiziellen Webseite Letztes aktuelles Video: E3Trailer 2021