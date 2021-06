Hello Puppets: Midnight Show: Schleichlastiger Puppenhorror mit 80er-Jahre-Flair angekündigt

Dynamisches Suchen-&-Verstecken-Gameplay gegen eine fortgeschrittene KI, die dich jagt und dich zwingt, ihr Verhalten zu erkennen und dich darauf einzustellen.

Vier KI-"Bosse", die über ein einzigartiges Verhalten, einzigartige Fähigkeiten und Narrative verfügen. Auch wenn du sie fürchten wirst, werden sie dir dennoch ans Herz wachsen.

Erlebe große, komplexe Level voller Werkzeuge, die du gegen die Puppen verwenden kannst, Versteckmöglichkeiten und Fragmente eines größeren Narrativs, die du allmählich zusammensetzen musst.

Spüre die einzigartige "Verstecken"-Mechanik, die dich immer dazu zwingt, wachsam zu sein – selbst wenn du dich versteckst! Löse Minispiele, bei denen es um alles geht, und stelle dich spannenden Herausforderungen.

Erlebe eine packende Erzählung, die mysteriöse Elemente mit schockierenden Twists kombiniert, die sich lediglich den motiviertesten Spielern offenbaren werden.

Screenshot - Hello Puppets: Midnight Show (PC) Screenshot - Hello Puppets: Midnight Show (PC) Screenshot - Hello Puppets: Midnight Show (PC) Screenshot - Hello Puppets: Midnight Show (PC) Screenshot - Hello Puppets: Midnight Show (PC) Screenshot - Hello Puppets: Midnight Show (PC) Screenshot - Hello Puppets: Midnight Show (PC) Screenshot - Hello Puppets: Midnight Show (PC) Screenshot - Hello Puppets: Midnight Show (PC) Screenshot - Hello Puppets: Midnight Show (PC)

Mit Hello Puppets: Midnight Show haben Otherworld Interactive und tinyBuild ( Hello Neighbor ) ein neues Stealth-Horror-Abenteuer angekündigt, das Ende 2021 für PC veröffentlicht werden soll. Auf Steam kann man das als Prequel zum 2020 erschienenen und auf Valves Download-Portal bis dato "sehr positiv" bewerteten Hello Puppets VR bereits auf die Wunschliste setzen. Außerdem kann im Rahmen des Steam Next Fest (16. bis 22. Juni) eine kostenlose Demo ausprobiert werden.In der Spielbeschreibung heißt es: "Es ist 1987. Du bist Owen Gubberson: deines Zeichens Meisterpuppenmacher und der Erfinder von 'Mortimers Handeemen', einem Muppets-Verschnitt, dem die baldige Absetzung droht. Eines Nachts entscheidest du dich, einen magischen Zauber zu verwenden, um deinen Kreationen Leben einzuhauchen. Doch die Puppen sind nicht ganz das, was du erwartet hast: Sie sind sadistisch, böse und sie haben etwas ganz Besonderes mit dir vor. Dir bleibt eine Nacht, um den Zauber umzukehren und die Tonbühne der Handeemen lebend zu verlassen."Als Schlüsselfeatures werden genannt:Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer