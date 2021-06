Smalland: E3-Trailer gibt Einblicke in das kooperative Survival-Abenteuer für PC

Eine riesige, offene Sandbox-Welt, die du aus einer winzigen Perspektive erkunden kannst

Baue Basen und Schutzbauten mit einer Vielzahl von Verbesserungen und Anpassungen

Entdecke die Geschichte hinter Smalland durch Quests und versteckte NPCs, die in der Welt verstreut sind.

Dynamisches Wetter und Zufallsereignisse schaffen gefährliche Situationen oder glückliche Ereignisse

Spieler-Verbesserungen, Anpassungen und neue Fähigkeiten zum Freischalten

Kreatur-Fraktionen: Verbünde dich mit Kreaturen, gewinne ihr Vertrauen und reite auf Tieren

Solo-, PvE-, und PvP-Inhalte

Screenshot - Smalland (PC) Screenshot - Smalland (PC) Screenshot - Smalland (PC) Screenshot - Smalland (PC) Screenshot - Smalland (PC) Screenshot - Smalland (PC) Screenshot - Smalland (PC) Screenshot - Smalland (PC) Screenshot - Smalland (PC) Screenshot - Smalland (PC) Screenshot - Smalland (PC) Screenshot - Smalland (PC) Screenshot - Smalland (PC) Screenshot - Smalland (PC) Screenshot - Smalland (PC) Screenshot - Smalland (PC)

Merge Games haben im Rahmen der E3 2021 einen ersten Spielszenen-Trailer zu ihrem Survival-Abenteuer Smalland veröffentlicht, das wie eine Fantasy-Version von Grounded anmutet und noch in diesem Jahr im Early Access für PC erscheinen soll. Via Steam und Epic Games Store kann man den sowohl allein als auch mit anderen spielbaren Titel bereits auf die Wunschliste setzen. In der Spielbeschreibung heißt es: "Smalland ist ein riesiges Abenteuer in klein! Ein Multiplayer-Survival-Spiel in einer gefährlichen Welt. Wenn man am Ende der Nahrungskette und von gewaltigen Kreaturen umgeben ist, ist Vorbereitung alles. Fertige Waffen und Rüstungen, errichte Lager und entdecke die Geschichte dieser neuen Welt.Erforsche das riesige 'Land der Kleinen'. Überquere Pfützen wie Seen, erklimme Bäume wie Wolkenkratzer, bekämpfe oder zähme Kreaturen und erkunde die dunklen Wälder und die seltsamen Metall-Monolithen alter Zeiten. Entdecke versteckte Ressourcen und stelle Rüstungen, Waffen, Schutzbauten und mehr her. Errichte ein Lager und baue es zu einer Siedlung aus. Sammle anpassbare Outfits und Rüstungen, die dich nicht nur mit Resistenzen und Fähigkeiten ausstatten, sondern dir auch ermöglichen, dich mit Freunden in einer dynamischen und sich stetig verändernden Umgebung zusammenzuschließen.Trotze den Gefahren der Welt von Smalland, von der lebendigen Tierwelt bis hin zu unterschiedlichen Witterungsbedingungen. Die meisten Kreaturen, denen du begegnest, betrachten dich als unterstes Glied der Nahrungskette: Für Vögel, Ratten, Eidechsen und Spinnen bist du ein Leckerbissen! Die Wetterbedingungen und Jahreszeiten sind in ständigem Wandel – das wirkt sich nicht nur auf deine Gesundheit aus, sondern verändert auch die Flora und Fauna der Welt. Wenn du jeden neuen Tag überleben willst, musst du dich ausreichend vorbereiten!"Als Hauptmerkmale werden genannt:Letztes aktuelles Video: E3 2021 SpielszenenTrailer