Farlanders: Mars-Kolonie-Simulation erflogreich auf Kickstarter finanziert

Screenshot - Farlanders (PC) Screenshot - Farlanders (PC) Screenshot - Farlanders (PC) Screenshot - Farlanders (PC) Screenshot - Farlanders (PC) Screenshot - Farlanders (PC) Screenshot - Farlanders (PC) Screenshot - Farlanders (PC) Screenshot - Farlanders (PC) Screenshot - Farlanders (PC) Screenshot - Farlanders (PC)

Die Mars-Kolonie-Simulation Farlanders von Andriy Bychkovskyi und Crytivo wurde erfolgreich per Kickstarter finanziert. Die Kampagne endete am gestrigen Donnerstag, den 17. Juni 2021. Insgesamt haben 545 Unterstützer 24.058 Dollar zugesagt und damit auch drei Zusatzziele (Zufallsereignisse, Erkundungen und eine Untergrund-Erweiterung) erreicht. Das mit 25.000 Dollar angesetzte Migrationssystem wurde hingegen knapp verpasst.Die in 2D-Pixelart präsentierte, rundenbasierte Aufbau-Strategie soll sowohl prozedural erzeugte als auch manuell anpassbare Karten, Forschungsbäume für mehr als 30 Technologien, ein puzzle-artiges Terraforming-System, Landwirtschaft, Handel, tägliche Herausfoderungen, die Bergung von Artefakten sowie dynamische Wetterwechsel inklusive gefährlicher Anomalien bieten.Interessierte können auf Steam einen kostenlosen und bis dato "sehr positiv" bewerteten Prolog herunterladen und bei Gefallen auch gleich die Vollversion auf die Wunschliste setzen. Ein Alpha-Zugang für Backer ist für Juli, ein Beta-Zugang für September, die finale PC-Veröffentlichung für November geplant. Auf der offiziellen Website werden außerdem Umsetzungen für PlayStation 5, Xbox One und Nintendo Switch in Aussicht gestellt.Letztes aktuelles Video: Kickstarter Trailer