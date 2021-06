Luna's Fishing Garden: Entspanntes Bau- und Angelabenteuer für PC veröffentlicht

Verbessere deine Angelfähigkeiten: Fange mehr als 20 verschiedene Fischarten, jede mit ihrem eigenen Verhalten und einer zusätzlichen Herausforderung.

Erschaffe deinen eigenen Garten: Pflanze schöne Bäume auf den Inseln, platziere schwimmende Gegenstände auf dem Wasser und bringe neue Vögel und Tiere dazu!

Genieße deinen Aufenthalt: Streife in deinem Boot umher, schaue den Möwen beim Fliegen zu, lehne dich zurück und entspanne dich. Diese friedliche Welt heißt jeden willkommen!

Screenshot - Luna's Fishing Garden (PC) Screenshot - Luna's Fishing Garden (PC) Screenshot - Luna's Fishing Garden (PC) Screenshot - Luna's Fishing Garden (PC) Screenshot - Luna's Fishing Garden (PC) Screenshot - Luna's Fishing Garden (PC) Screenshot - Luna's Fishing Garden (PC)

Am 16. Juni 2021 haben Coldworld Games ( Merchant of the Skies ) und illufinch das Bau- und Angelspiel Luna's Fishing Garden für PC veröffentlicht. Auf Steam , wo die Nutzerreviews bis dato "sehr positiv" ausfallen, wird noch bis zum 23. Juni ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis von 7,99 Euro gewährt, im Epic Games Store hingegen nicht.In der Spielbeschreibung heißt es: "Cassie erwacht auf einer Insel, die Luna, einem geheimnisvollen Fuchsgeist, gehört. Wenige Augenblicke später erhält sie den Auftrag, den größten Garten aller Zeiten anzulegen! Luna's Fishing Garden ist ein gemütliches Angel- und Bauspiel. Fange Fische, handle mit dem Fuchsgeist und baue den Garten deiner Träume, indem du neue Bäume pflanzt, Wasserobjekte platzierst und Tiere in den Archipel bringst.Luna's Fishing Garden kann sowohl als Sandkasten als auch als handlungsorientiertes Erlebnis mit einem Ende gespielt werden, ohne zeitliche Begrenzung und nur mit minimalen Einschränkungen. Man kann nicht verlieren. Leg dein eigenes Tempo vor und genieße es, Fische zu fangen, Bäume zu pflanzen und zu gießen und Tiere auf den Inseln anzusiedeln.Mit wunderschöner Pixelgrafik und entspannendem Soundtrack soll Luna's Fishing Garden dir deine Sorgen nehmen und dich in die farbenfrohe Wasserwelt eintauchen lassen. Triff die Inselgeister und erledige ihre Aufgaben, oder entspanne dich einfach und beobachte die Welt um dich herum."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer