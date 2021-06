RoboQuest: Kooperativer Roguelite-Shooter nimmt Xbox-Konsolen ins Visier

Screenshot - RoboQuest (PC) Screenshot - RoboQuest (PC) Screenshot - RoboQuest (PC) Screenshot - RoboQuest (PC) Screenshot - RoboQuest (PC) Screenshot - RoboQuest (PC) Screenshot - RoboQuest (PC) Screenshot - RoboQuest (PC) Screenshot - RoboQuest (PC) Screenshot - RoboQuest (PC) Screenshot - RoboQuest (PC) Screenshot - RoboQuest (PC) Screenshot - RoboQuest (PC) Screenshot - RoboQuest (PC) Screenshot - RoboQuest (PC)

Der aktuell via Steam und Humble Store im Early Access befindliche und auf Valves Download-Portal bislang von über 1.500 Nutzern "sehr positiv" bewertete Roguelite-Shooter RoboQuest von RyseUp Games wird 2021 auch im Game-Preview-Programm auf Xbox One und Xbox Series X|S erscheinen, wie Studioleiter Milen Ivanov via Xbox Wire bekannt gibt. Plattformübergreifendes Spielen zwischen PC und Konsolen soll unterstützt werden. Die Veröffentlichung der Vollversion soll 2022 erfolgen - inklusive Day-1-Release im Xbox Game Pass.Im Jahr 2700 haben sich weite Teile der Erde durch Klimawandel und Kriege in eine Wüste verwandelt, in der verstreut lebende Menschen ums Überleben kämpfen. Eines Tages findet ein junges Mädchen namens Max auf einem ihrer Streifzüge durch die Einöde einen alten Wachroboter, der nicht nur ihre Überlebenschance drastisch erhöht, sondern auch die von bösartigen Bots bedrohte Menschheit retten könnte.RoboQuest wird als schneller Ego-Shooter mit Cel-Shading-Optik und Roguelite-Elementen beschrieben, den man sowohl allein als auch kooperativ spielen kann. Der Fokus liege auf einfallsreichem Gunplay und präzisen Bewegungen. Es werden prozedural generierte Biome und mehr als 50 einzigartige Waffen versprochen.Letztes aktuelles Video: SpielszenenTrailer