Castlevania Advance Collection: Gerücht: Spiele-Sammlung der Castlevania-GBA-Titel aufgetaucht

In der Datenbank des "Australian Classification Boards" (Alterseinstufung von Computer- und Videospielen in Australien) ist die bisher nicht offiziell angekündigte "Castlevania Advance Collection" aufgetaucht (via Gematsu ). Dieses Multi-Plattform-Spiel stammt von M2 und wird von Konami Digital Entertainment vertrieben.Der Titel suggeriert, dass in dieser Sammlung die Castlevania-Spiele enthalten sind, die ursprünglich für den Game Boy Advance erschienen sind. Diese drei Spiele sind: Castlevania: Circle of the Moon (2001), Castlevania: Harmony of Dissonance (2002) und Castlevania: Aria of Sorrow (2003). Konami Digital Entertainment hat die Spiele-Sammlung bisher nicht offiziell angekündigt und es bleibt abzuwarten, ob die Sammlung nur drei Spiele umfassen wird. Die Castlevania Anniversary Collection umfasste acht Spiele der Reihe. Die Mitte 2019 veröffentlichte Castlevania Anniversary Collection wurde ebenfalls von M2 für PC, PS4, Switch und Xbox One umgesetzt.