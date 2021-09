Castlevania Advance Collection: Spielesammlung mit vier Castlevania-Klassikern veröffentlicht

Screenshot - Castlevania Advance Collection (PC) Screenshot - Castlevania Advance Collection (PC) Screenshot - Castlevania Advance Collection (PC) Screenshot - Castlevania Advance Collection (PC) Screenshot - Castlevania Advance Collection (PC) Screenshot - Castlevania Advance Collection (PC) Screenshot - Castlevania Advance Collection (PC) Screenshot - Castlevania Advance Collection (PC)

Die Gerüchte haben sich bestätigt: Konami hat im Rahmen der jüngsten Nintendo-Direct-Präsentation die Castlevania Advance Collection für PC, PlayStation 4, Xbox One und Switch veröffentlicht. Die Spielesammlung enthält die drei GBA-Oldies Castlevania: Circle of the Moon Castlevania: Harmony of Dissonance und Castlevania: Aria of Sorrow sowie das 1995 für SNES erschienene Castlevania: Vampire's Kiss alias Dracula X. Der Download via PlayStation Store eShop und Steam , wo bis dato 94 Prozent der Nutzerreviews positiv ausfallen, kostet jeweils 19,99 Euro.Zum Inhalt heißt es vom Hersteller: "Neben dem Zugriff auf vier zeitlose Klassiker bietet die Castlevania Advance Collection auch weitere neue Features, die das Spielerlebnis aufwerten. Für Fans der Musik gibt es einen sofortigen Zugriff auf die ikonischen Soundtracks der Spiele, inklusive versteckten Liedern. Somit gibt es eine Gesamtanzahl von 71 Liedern. Darüber hinaus können Spieler individuelle Playlists erstellen, um so ihre Lieblingslieder in Endlosschleife hören zu können. Eine Galerie im Spiel bietet Blicke hinter die Kulissen durch Skizzen und laufende Zeichnungen; Langzeit-Fans werden sich besonders über nie zuvor gesehene Illustrationen und eingescannte Verpackungsdesigns freuen.Zudem bietet die Castlevania Advance Collection eine Enzyklopädie mit Angaben zu den vier Titeln, darunter Informationen zu Gegnern, Ausrüstungsstücken und Gegenständen. Um sicherzustellen, dass kein Gebiet oder Gegner ungeprüft bleibt, können Spieler ihren Spielverlauf jederzeit aufnehmen, wiedergeben und auch zurückspulen. Um die bestmögliche Gameplay-Emulation und Wiedergabe dieser Klassiker zu bieten, wurde M2 Co., Ltd. in die Entwicklung der Castlevania Advance Collection einbezogen. Veteranen der Reihe oder neue Fans – alle Spieler werden diese neuen Features zu schätzen wissen und etwas Neues in diesen Castlevania-Titeln entdecken!"Das Entwicklungsteam, das an der Castlevania Advance Collection arbeitete, kommentiert: "Wir wollen, dass viele Leute in den Genuss der Castlevania-Reihe kommen – insbesondere der Action-/Adventure-Titel, die als Meisterwerke heutzutage immer noch für Vergnügen sorgen. Wir erkannten, dass wenige Titel auf aktuellen Konsolen spielbar waren, weshalb wir die Arbeit an der Castlevania Advance Collection begannen. Damit so viele Leute wie möglich diese Titel spielen können, haben wir uns dafür entschieden, das Spiel auf mehreren Plattformen zu veröffentlichen.Die Castlevania-Reihe feiert dank der Unterstützung ihrer vielen Fans und natürlich auch aller Personen, die an ihrer Schöpfung und Entwicklung beteiligt waren, dieses Jahr ihr 35. Jubiläum. Das Produktionsteam fühlt sich geehrt, an der Reihe zu arbeiten und wird weiterhin danach streben, Castlevania bekannter zu machen, sodass sie von so vielen Menschen wie möglich gespielt wird. Vielen Dank für die stetige Unterstützung der Reihe!"Letztes aktuelles Video: Launch Trailer