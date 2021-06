Glitched: Skurriles Cyber-Abenteuer für PC und Konsolen angekündigt

Mehr als 20 mögliche Gruppenmitglieder

Züchte Bebos und genieße dieses tolle Monsterzucht-Rollenspiel

Ein Freundschafts- und Romanzensystem für Gruppenmitglieder

Haufenweise Erfolge

Jedes Objekt hat eine einzigartige Beschreibung (richtig, jedes Objekt, tausende Objekte)

Haufenweise Outfits, die alle Gruppenmitglieder verändern werden

Coole und seltsame Ausrüstung

Mehrere Enden

Frösche

Ein breiter und abwechslungsreicher Soundtrack mit mehr als 100 Liedern

Viele Zaubersprüche die verschiedene Auswirkungen während dem Abenteuer haben

Ein Tag-und-Nacht-System

Eine drohende Existenzkrise, da Gus erkennt, dass er in einem Videospiel lebt

Coole und verrückte Charaktere

Ein Arcade-Modus mit einzigartigen und anspruchsvollen Kämpfen

Die Chicagoer En House Studios und Indie-Publisher Digerati haben das 2D-Rollenspiel Glitched angekündigt, das im Sommer 2021 für PC sowie Anfang 2022 für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen soll. Auf Steam kann man im Rahmen des aktuellen Spielevorschau-Festivals (wir berichteten ) bereits eine kostenlose Demo ausprobieren und den Titel bei Gefallen auf die Wunschliste setzen.In der Spielbeschreibung heißt es: "Als ein Glitch in der Videospielwelt von Soren auftauchte, wird ein NPC namens Gus auf dich aufmerksam. Reist gemeinsam, löst das Rätsel um den Glitch und rettet die Freunde, Heimatstadt und digitale Welt von Gus. Dazu wird Gus deine Rolle in dieser Welt in Frage stellen. Deine Entscheidungen werden Gus‘ Wesen verändern. Sein Wesen definiert seine Persönlichkeit, gibt ihm neue Fähigkeiten und bestimmt, wie Charaktere sich ihm gegenüber verhalten. Es gibt sechs verschiedene Wesen und jedes davon bietet eine einzigartige Erfahrung.Deine Entscheidungen werden nicht nur Gus‘ Wesen beeinträchtigen, sondern auch einen großen Einfluss auf die Welt und Charaktere haben. Triff jede Wahl sorgfältig. Deine Entscheidungen bestimmen, welchen Inhalt du erleben kannst. Manchmal werden deine Entscheidungen viele neue Ereignisse freischalten, und andere Male wirst du Quests stoppen, bevor sie überhaupt beginnen können. Auswirkungen können gut und schlecht sein.Mit Erfahrung kannst du Glitche reparieren, um Zugang zu neuen Gebieten zu erhalten, damit die Geschichte weitergehen kann. Jede Aktivität im Spiel gibt dir Erfahrung. Die Spieler können den Inhalt wählen. Tritt der Hero Academy bei, züchte Bebos, beschreite neue Wege oder entspanne dich mit deinen Gruppenmitgliedern. Egal was du tust, du wirst immer Erfahrung sammeln und deine Geschichte fortschreiten lassen. Während dem Abenteuer kannst du mit Gus reden. Ihr könnt euch über sein Leben, seine Umgebung, die Welt von Soren, die Existenz und andere wirre Gedanken unterhalten, und euch so besser kennenlernen. Während das Spiel fortschreitet wird Gus klar, dass du nicht nur ein Besucher in seiner Welt bist ... sondern etwas ganz anderes.In GLITCHED gibt es keine zufälligen Begegnungen oder Grinding. Kämpfe entstehen nur dann, wenn die Charaktere dieser Welt eine Situation zu ihren Gunsten entscheiden wollen. Die Geschichte hängt davon ab, ob du gewinnst oder verlierst, daher wird selten Game Over auf dem Bildschirm stehen. Das rundenbasierte Kampfsystem verwendet eine einzigartige Mischung aus Fähigkeiten, Mana und Marotten, damit jeder Kampf fesselnd bleibt. Sammle verschiedene Fähigkeiten für deine vielen Verbündeten und erstelle dein Lieblingsteam."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer