SURV1V3: Der kooperative Überlebenskampf hat begonnen

Am 20. Juni 2021 haben Candymakers ihren kooperativen Survival-Shooter SURV1V3 für Oculus Rift, HTV Vive, Valve Index und Windows Mixed Reality veröffentlicht und den Early Access nach knapp dreieinhalb Jahren offiziell beendet . Der Download via Steam , wo die bis dato gut 700 Nutzerreviews "sehr positiv" ausfallen, kostet 24,99 Euro. Eine Veröffentlichung via Oculus Store, Viveport sowie für PlayStation VR soll lauf offizieller Website "bald" folgen.Die Macher beschreiben SURV1V3 als "realistischen" Zombie-Survival-Shooter, der ausdrücklich für VR designt wurde und dessen Story-Kampagne man sowohl allein als auch mit bis zu drei weiteren Mitspielern gemeinsam bestreiten könne, was natürlich Erinnerungen an Left 4 Dead oder Back 4 Blood weckt. Die Spielzeit soll mehr als 18 Stunden betragen. Aus Immersionsgründen gebe es außerdem keinerlei Spielanzeigen - stattdessen sollen sämtliche Entscheidungen und Interaktionen über ein militärisches Tablet erfolgen.Zur Verteidigung sollen sowohl Nahkampf- als auch Schusswaffen verfügbar sein - Friendly Fire inklusive. Manchmal sei es aber besser sich vor den Zombies zu verstecken oder die Flucht zu ergreifen. Man könne sich sogar selbst als Untoter tarnen und so neue Wege auftun. Beim Bewegen soll man zwischen Locomotion- und Teleport-Mechanik wählen können. Neben einem umfangreichen Story-Modus soll es auch Herausforderungs- und Survival-Modi geben.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer