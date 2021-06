One Lonely Outpost: Weltraum-Bauernhof auf Early-Access-Kurs

Deine Entscheidung: Bio oder Synthetisch? - Bestelle dir Material von Delivz-On, dünge den Boden und baue mithilfe einer einzigartigen Spielmechanik deine Nutzpflanzen an – du kannst Staub wegpusten, tote Zweige abschneiden und nach Ungeziefer suchen! Du kannst dich für einen synthetischen Ansatz entscheiden und Robo-Kühe und Gentechnik einsetzen (freu dich auf im Dunkeln leuchtende Kohlköpfe) oder einen Bio-Hof mit Tieren wie auf der Erde haben, wo du Premiumprodukte in Handarbeit erzeugst. Wie auch immer du dich entscheidest, je mehr Nahrungsmittel in möglichst hoher Qualität du erzeugst, desto mehr Kolonisten wirst du anlocken können.



Bau eine Gemeinschaft auf und schmiede neue Beziehungen - Jede Kolonie beginnt mit nur einer Person (und einem Robo-Haustier), doch Kolonisten aus der ganzen Galaxis werden zu dir kommen, um Forschungen anzustellen oder dir ihre Dienste anzubieten, damit sich deine kleine Kolonie in eine richtige Stadt verwandeln kann. Doch die Karriere ist nicht alles im Leben – freunde dich mit anderen Kolonisten an, um echte Persönlichkeiten kennenzulernen, die eine eigene Geschichte, ein eigenes Leben und ihre eigenen Träume haben. Vielleicht wird aus einer solchen Beziehung ja sogar die ganz große Liebe.

Erkunde Ruinen aus uralten Zeiten - Uralte Alien-Ruinen konnten ihre Geheimnisse über Jahrtausende für sich bewahren - bis zu deiner Ankunft. Entdecke, warum eine so karge Welt doch alles bietet, was man zum Leben braucht, auch wenn das laut führender Wissenschaftler gar nicht möglich sein sollte. Du kannst die Robo-Wachen mit Grips oder roher Gewalt beseitigen, dich mit seltenen Gegenständen belohnen und deinen neuen Farm-Planeten noch besser kennenlernen.

Erschaffe deinen eigenen Charakter - Zeige allen deinen einzigartigen Style und deine Persönlichkeit mit deiner Kleidung und deinen Charakterwerten. Du bestimmst deine Stärken und Schwächen bei Landwirtschaft, Erkundung, Produktion, Sozialleben und dem Erforschen von Verliesen.

Mach dein Ding - Es gibt nicht den einen, perfekten Weg zu deiner Kolonie. Du kannst jedes Element des Spiels in beliebiger Reihenfolge angehen. Ob du dich nun auf deinen Hof konzentrierst, um wirklich alle Vorteile freizuschalten, den ganzen Tag Ruinen erkundest und gegen Roboter kämpfst oder dich dem Aufbau deiner Stadt und ihren Bewohnern widmest, an jeder Ecke erwarten dich jede Menge Spaß und viele Belohnungen.

Teile mit deinen Freunden - Spiele online mit bis zu 3 anderen Freunden im Koop oder bei Minispielen. Deine Freunde können deinen bestehenden Außenposten mit einem neuen Charakter besuchen. Ihr könnt auch zusammen mit einer neuen Welt anfangen oder euch einen Kurzurlaub gönnen, um euch die anderen Kolonien anzusehen, während ihr neue Leute kennenlernt und sogar mit anderen Spieler-Charakteren oder NPCs Familien gründet.

Screenshot - One Lonely Outpost (PC) Screenshot - One Lonely Outpost (PC) Screenshot - One Lonely Outpost (PC) Screenshot - One Lonely Outpost (PC) Screenshot - One Lonely Outpost (PC)

Anfang 2022 wollen die Aurorian Studios und Freedom Games die landwirtschaftlich geprägte Weltraum-Kolonie-Simulation One Lonely Outpost im Early Access für PC veröffentlichen. Auf Steam kann man den letztes Jahr erfolgreich per Kickstarter finanzierten und auch kooperativ spielbaren 2D-Titel bereits auf die Wunschliste setzen. In der Spielbeschreibung heißt es: "Irgendwo da draußen ist eine karge, fremde Welt, die nur darauf wartet, dass DU sie zum Leben erweckst!Du fängst nur mit einem uralten Weltraum-Wohnmobil, deinem praktischen Tech-Handschuh und einer Handvoll Pflanzkartoffeln an, und machst dich daran, dir deine eigene Kolonie aufzubauen. Betreibe Ackerbau, um Kolonisten anzulocken, bau dir eine eigene Stadt und Wirtschaft auf und mach dich durch deine Arbeit unabhängig, während du gleichzeitig deine Kolonie als Top-Adresse etablierst.Ob Bio- oder Hightech-Bauernhof, du musst die Erzeugung von Nahrungsmitteln mit deinen anderen Aktivitäten auf dem Planeten koordinieren. Erkunde Alien-Ruinen, um mehr über deine Welt zu erfahren, lerne die vielen verschiedenen Charaktere kennen, die sich in deiner Kolonie einfinden werden, und hab jede Menge Spaß mit den unterschiedlichen Minispielen. Ein einsamer Außenposten … aber nicht für lange!"Als Key-Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Early Access Trailer