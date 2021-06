Atrio: The Dark Wild: Baulastiger Überlebenskampf für PC im Anmarsch

Handgefertigte offene Welt - Erkunde eine wunderschöne und einzigartige Welt, die vom Kontrast scharfer Neonlichter und Dunkelheit geprägt ist, und kämpfe dafür, die Lichter wieder einzuschalten.

Originelle Geschichte - Finde in diesem originellen Erlebnis heraus, warum du an die Oberfläche geschickt wurdest.

Sandbox-Modus - Möchtest du einfach entspannen? Im Sandbox-Modus kannst du in deiner eigenen Simulation ganz sicher kreativ werden.

Einzigartige Kreaturen - Eine Vielzahl überraschender Kreaturen, halb Roboter, halb organisch, wartet an der Oberfläche auf dich.

Kackende Hirsche? - Ganz genau! Etwas so Ungewöhnliches wie Hirschkot kann für dich der Schlüssel zum Überleben sein.

Mit Atrio: The Dark Wild haben die kanadischen Entwickler Isto Inc. ein postapokalyptisches Aufbau-Survival-Spiel mit Automatisierungselementen in der Mache, das 2021 für PC erscheinen soll. Auf Steam kann man im Rahmen des aktuellen Spielevorschau-Festivals (wir berichteten ) noch bis heute Abend eine kostenlose Demo ausprobieren.In der Spielbeschreibung heißt es: "Atrio ist ein Überlebensspiel in einer vom Cyberpunk inspirierten postapokalyptischen Welt. Manipuliere die Natur nach deinem Willen, indem du die Kreaturen und die Umgebung nutzt, um zu überleben. Die vielen Bedrohungen und Herausforderungen, die auf dich warten, sind zu schwierig, um sie allein zu bewältigen. Du musst deine Systeme aufbauen, automatisieren und optimieren, um die Welt unter Kontrolle zu halten und am Leben zu bleiben.Baue riesige, effiziente Automatisierungssysteme, um deine Basis zu erhalten, während du die Welt erkundest. Jage und fange Kreaturen in der Wildnis. Jede gefangene Kreatur spielt eine einzigartige Rolle auf deinem Fließband. Du bist ein namenloser Androide, der mit der Wiederherstellung von Station 3 beauftragt ist. Wo sind all die Menschen? Was ist dein eigentlicher Zweck? Was hat es mit den riesigen Statuen auf sich? Der einzige Weg, es herauszufinden, ist, sich in die dunkle Wildnis zu wagen."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Teaser Trailer