Itorah: Mesoamerikanisch inspiriertes 2D-Action-Adventure für PC

Entwicklerstudio Grimbart Tales aus Kaiserslautern und Publisher Assemble Entertainment werden das 2D-Action-Adventure Itorah im Laufe des Jahres für PC via Steam veröffentlichen. In dem mesoamerikanisch inspirierten Spiel muss sich Itorah als letzter Mensch der Welt durch eine Welt voller Herausforderungen und Bedrohungen kämpfen. Versprochen wird ein klassisches Jump'n'Run mit "modernem Touch" in einer bunten Fantasywelt: Kämpfen, Springen, Ausweichen und Rätsel lösen."Erwache in Nahucan, einer fantastischen Welt voller maskierter Kreaturen. Die Menschheit ist verschollen und Itorah scheint die letzte ihrer Art zu sein! Um ihrer Vergangenheit nachzujagen, schlägt sich Itorah zusammen mit ihrer vorlauten Axt durch prächtige Wälder, mysteriöse Tempel, stürmische Berge und weitere handgezeichnete Landschaften. Was als naive Forschungsreise beginnt entwickelt sich schnell zu einer Mission, diese fremdartige neue Welt vor ihrer größten Bedrohung zu retten: Einer mysteriösen Plage, die alles zu verschlingen droht.""Mit Assemble als unserem Publishing-Partner wird der Start von Itorah Realität und wir könnten nicht glücklicher sein. Itorah ist ein absolutes Herzensprojekt und unser erstes Spiel, daher ist es eine wirklich aufregende Zeit für uns. Als Indie-Entwickler haben wir die kreative Freiheit, uns ein Universum auszudenken, das von zahlreichen Erinnerungen geprägt ist, die uns als Kinder fasziniert haben. Unser Ziel ist es, ähnliche Erfahrungen für zukünftige Generationen zu schaffen und unsere Leidenschaft für das Fantastische weiterzugeben", sagt Artur Bäcker, Creative Director und Mitbegründer von Grimbart Tales.Letztes aktuelles Video: Ankündigungstrailer