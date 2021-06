Space Jam: A New Legacy - The Game: Klassische Prügel-Action mit LeBron James und den Looney Tunes im Anmarsch

Screenshot - Space Jam: A New Legacy - The Game (One)

Screenshot - Space Jam: A New Legacy - The Game (One) Screenshot - Space Jam: A New Legacy - The Game (One) Screenshot - Space Jam: A New Legacy - The Game (One) Screenshot - Space Jam: A New Legacy - The Game (One)

Ältere Semester erinnern sich bestimmt noch an den Film Space Jam mit Michael Jordan und Bugs Bunny, der in den 1990er Jahren natürlich auch mit einer Videospieladaption bedacht wurde. Am 15. Juli 2021 kommt mit Space Jam: A New Legacy eine Fortsetzung mit LeBron James in die deutschen Kinos. Und am gleichen Tag soll mit Space Jam: A New Legacy - The Game auch das passende Videospiel auf Xbox One bereitstehen, wie Digital Eclipse und Microsoft via Xbox Wire verraten.Über das Xbox-Game-Pass-Ultimate Perks-Programm soll man sogar schon ab dem 1. Juli mit Basketball-Star LeBron sowie den Looney Tunes Lola und Bugs Bunny klassische 2D-Brawler-Action erleben können, bevor am 15. Juli der offizielle Stapellauf auf Free-to-play-Basis via Microsoft Store erfolgt. In der Spielbeschreibung heißt es: "Der Tune Squad tritt in einem durchgeknallten Basketball-Beat-em-up gegen den Goon Squad an!Im Dezember 2020 hat Xbox alle Gamer, 'Space Jam'-Fans und Programmierfreaks aufgerufen, ihre Ideen für das neue Spiel zu 'Space Jam: A New Legacy' einzureichen, das zuerst auf Xbox Game Pass Ultimate erscheinen soll. Nachdem Xbox und das Entwicklungsteam von Digital Eclipse die Einsendungen aus aller Welt gesichtet hatten, wurden die Ideen und Spielkonzepte von zwei glücklichen Gewinnern ausgewählt und in einer abgedrehten Arcade-Herausforderung zum Leben erweckt:Eine künstliche Intelligenz namens Al-G Rhythm hat sich verselbständigt und will zur alleinigen digitalen Macht aufsteigen. Dazu hat Al-G Rhythm den Basketballchampion und globalen Superstar LeBron James im Warner Bros.-Server eingesperrt. Al-G plant ein alles entscheidendes Hightech-Basketballspiel zwischen seinem Goon Squad und LeBrons Tune Squad. Er selbst versteckt sich so lange in einem verborgenen Bereich des Cyberspace.Wenn LeBron, Bugs Bunny und Lola Bunny alle drei Teile des 'Legacy Code' finden, können sie damit Al-Gs Geheimversteck öffnen. Allerdings steht ihnen dabei die Roboterarmee der größenwahnsinnigen KI im Weg ... und zwei Mitglieder des Goon Squads, The Brow und White Mamba. In diesem klassischen 2D-Prügelspiel musst du Al-Gs Armee besiegen, indem du mit Sammelkarten andere Tune Squad-Spieler zur Hilfe rufst. Reicht das Teamwork des Tune Squads aus, um Al-G Rhythms böse Pläne zu stoppen?"Darüber hinaus sollen auch speziell designte Xbox Wireless Controller erhältlich sein:Letztes aktuelles Video: Trailer