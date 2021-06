CarX Drift Racing Online: Startschuss für die beliebten Drift-Rennen auf Switch

CarX Drift Racing bietet dir auf einfache und intuitive Art und Weise ein einzigartiges Gefühl beim Steuern von Sportwagen

Wenn du gerne driftest, dann erwarten dich unzählige Spielstunden voller Spaß und Action

Benutze die Handbremse, um zu driften

Zeichne Gummikreise mit deinen Reifen

Drifte, bis die Reifen qualmen

Genieße das irre Gefühl leistungsstarker Sportwagen

Einzigartiges Fahrgefühl auf diversem Terrain – Asphalt, Gras und Sand

Fahre mehr als 70 Rennwagen

Individuelle Einstellungen für jedes Fahrzeug: Turbo, Rennen, Driften, Ultimativ

Mehr als 100 vollständige Tuning-Kits

Passe dein Tuning-Kit mit mehr als 1.000 Teilen an

Lackiere dein Fahrzeug

Erstelle einzigartiges Vinyl

Konkurriere in Online-Räumen mit bis zu 15 anderen Spielern

Fahre Tandem-Drifts mit Freunden

Erlebe Live-Kameras und Wiederholungen

Am heutigen 24. Juni 2021 haben CarX Technologies ihr bereits für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One erschienenes und auf Steam bis dato von über 21.000 Nutzern "sehr positiv" bewertetes Rennspiel CarX Drift Racing Online auch für Nintendo Switch veröffentlicht. Der Download via eShop kostet 32,99 Euro.Wohl in Anlehnung an den "Real Driving Simulator" Gran Turismo haben die Macher ihrem Spiel den Untertitel "The Real Drifting Simulator" gegeben. In der Spielbeschreibung heißt es: "CarX Drift Racing ist ein Rennsimulator, welcher der Motorsportart des Driftens gewidmet ist. Spiele gemeinsam mit Freunden, tune dein Fahrzeug und gib Gummi!"Als Features der Switch-Fassung werden genannt:Letztes aktuelles Video: Trailer