Escape from Naraka: Der höllische Überlebenskampf beginnt Ende Juli

Exotische balinesische Themenlevel voller Plattformherausforderungen, Fallen und Widrigkeiten

Furchterregende Feinde, die dir den Weg zu deiner Freiheit versperren

Einzigartige Fähigkeiten, die für deine erfolgreiche Flucht unerlässlich sind

Viele Geheimnisse für diejenigen, die begeistert genug sind, sie zu finden

Bestenlisten für jedes Level und eine für das gesamte Spiel, damit du sehen kannst, wie du gegen andere abschneidest

Original-Soundtrack mit balinesischen Instrumenten

3D-Scan-Technologie wurde verwendet, um diese einzigartige Welt zu bauen, so dass die meisten Umweltgüter im wirklichen Leben existieren

Am 29. Juli 2021 werden XeloGames und Headup den 3D-Survival-Plattformer Escape from Naraka für PC veröffentlichen. Auf Steam , wo im Rahmen des kürzlichen Spielevorschau-Festivals (wir berichteten ) bereits eine Demo ausprobiert werden konnte, lässt sich der nach eigenen Angaben von SEUM Dark Deception und DOOM inspirierte Titel bei Interesse auf die Wunschliste setzen.In der Spielbeschreibung heißt es: "'Escape from Naraka' ist ein Ego-Action-Plattformspiel mit exotischen balinesischen Themen. Inspiriert von balinesischen Legenden und lokalen Mythologien, lässt dich das Spiel deinen Weg durch einen alptraumhaften Tempel bahnen. Jedes Level wird dich durch mehrere thematische Etappen herausfordern, von denen jede dir neue Prüfungen zum Abschließen bietet. Du musst die Kunst des Ausweichens und des Timings beherrschen, um überleben zu können! Worauf wartest du? Erstelle jetzt deine Wunschliste und fordere dich selbst hinaus!"Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer