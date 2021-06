Cloudscape: Action-Adventure von SpongeBob-Zeichner Chris Gottron in weniger als 48 Stunden finanziert

Screenshot - Cloudscape (PC) Screenshot - Cloudscape (PC) Screenshot - Cloudscape (PC) Screenshot - Cloudscape (PC) Screenshot - Cloudscape (PC) Screenshot - Cloudscape (PC) Screenshot - Cloudscape (PC) Screenshot - Cloudscape (PC)

Am 22. Juni 2021 hatte Trickfilmzeichner Chris Gottron (u. a. SpongeBob, She-Ra, Cosmo & Wanda) alias Konitama eine Kickstarter-Kampagne zur Finanzierung seines 2D-Action-Adventures Cloudscape lanciert, das 2023 für PC, PlayStation4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erscheinen soll. Nach nicht einmal 48 Stunden wurde der Zielbetrag von 50.000 Dollar (41.875 Euro) bereits erreicht. Inzwischen haben über 1.200 Unterstützer knapp 68.000 Dollar zugesagt und damit auch das erste Zusatzziel (die Implementierung eines Museums) geknackt. Die Kampagne kann noch bis zum 22. Juli um 19:00 Uhr unterstützt werden.Cloudscape wird als Survival-Abenteuer mit Zelda-ähnlichen Kämpfen sowie Erkundungs- und Bauelementen beschrieben. Es soll eine offene Spielwelt bieten, in der man Rohstoffe sammelt, Hilfsmittel herstellt, Dungeons erkundet, Kämpfe bestreitet, Gebäude errichtet, Pfanzen anbaut, Tiere züchtet sowie Freunde oder gar die große Liebe findet. Auf Steam kann man den nach eigenen Angaben von The Legend of Zelda: A Link to the Past Stardew Valley und Animal Crossing: New Horizons inspirierten Titel bereits auf die Wunschliste setzen.Letztes aktuelles Video: Kickstarter Trailer