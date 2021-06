BeeFense BeeMastered: Neuauflage der Bienentaktik hebt auf PC und Konsolen ab

Tower Defense mit separat steuerbaren Einheiten in einem einmaligen Bienen-Setting

19 individuell ausbaubare Verteidigungstürme

10 unterschiedliche Gegnertypen

26 liebevoll designte Level, davon 6 neue Level speziell für BeeFense BeeMastered, die die Geschichte erweitern

Hoher Wiederspielwert durch individuelle Missionsziele

Ressourcen- und Einheitenmanagement

Neue Verbesserungen für Türme

Überarbeitete Cartoon-Grafik

Controller Support für PC-Version und Touch Support für Nintendo Switch

Screenshot - BeeFense BeeMastered (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - BeeFense BeeMastered (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - BeeFense BeeMastered (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - BeeFense BeeMastered (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - BeeFense BeeMastered (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - BeeFense BeeMastered (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - BeeFense BeeMastered (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - BeeFense BeeMastered (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - BeeFense BeeMastered (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - BeeFense BeeMastered (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - BeeFense BeeMastered (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - BeeFense BeeMastered (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - BeeFense BeeMastered (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - BeeFense BeeMastered (PC, PS4, Switch, One)

Am 24. Juni 2021 hat das Berliner Indie-Studio ByteRockers' Games ( Insurmountable ) die neuaufgelegte Bienentaktik BeeFense BeeMastered für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht. Auf Steam wird noch bis zum 1. Juli ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis von 7,99 Euro gewährt, via PlayStation Store Microsoft Store und eShop hingegen nicht. Gegenüber dem Handy-Original werden u. a. eine von Grund auf überarbeitete Grafik, sechs zusätzliche Levels sowie neue Turm-Upgrades (Lichtmunition) versprochen.Spielbeschreibung des Herstellers: "In dem putzigen Indiespiel für Zwischendurch dreht sich alles um das Beschützen und Befehligen des Bienenstocks. Im Kampf gegen andere Insekten und Fabriken, die die Umwelt verschmutzen, liegt es am Spieler, Türme zu bemannen und zu errichten, seine Bienen zu steuern und Ressourcen zu sammeln. Spieler können sich auf ein aufpoliertes und anspruchsvolles Tower Defense Game freuen, dass sich perfekt für eine spaßige Herausforderung zwischendurch eignet.In BeeFense BeeMastered erwarten den Spieler insgesamt 26 herausfordernde Level, die individuell gestaltet sind und den Spieler vor abwechslungsreiche Herausforderungen stellt. Neben dem klassischen Errichten von Verteidigungstürmen, die mit fleißigen Tierchen bebient werden müssen, müssen gleichzeitig Ressourcen wie Pollen, Nektar und Wasser gesammelt werden, um den Betrieb am Laufen zu halten. Der Weg zum Erfolg gelingt daher nur durch geschickte strategische Überlegungen, wie die Arbeiterbienen eingesetzt werden müssen, um das Bienenvolk zu einem perfekten Schwarm zu formen. Aufgelockert wird das Gameplay durch spezielle Missionsziele in jedem Level, womit Verbesserungen für die Türme oder neue Einheiten freigeschalten werden können. Dies gibt den Spielern einen Anreiz, auch bereits abgeschlossene Level erneut zu besuchen und mit einem gestärkten Bienenvolk spätere Herausforderungen zu meistern."Als Key Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer