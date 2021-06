Crash Drive 3: Der Stunt-Spielplatz geht in die dritte Runde

Screenshot - Crash Drive 3 (Android, iPad, iPhone, PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Crash Drive 3 (Android, iPad, iPhone, PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Crash Drive 3 (Android, iPad, iPhone, PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Crash Drive 3 (Android, iPad, iPhone, PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Crash Drive 3 (Android, iPad, iPhone, PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Crash Drive 3 (Android, iPad, iPhone, PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Crash Drive 3 (Android, iPad, iPhone, PC, PS4, Switch, One)

Am 8. Juli 2021 wollen die niederländischen Entwickler M2H mit Crash Drive 3 den nächsten Teil ihrer Stunt-Action-Reihe auf PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, iOS und Android veröffentlichen . Vorbestellungen via Epic Games Store und eShop sind bereits mit 25 Prozent Rabatt auf den regulären Verkaufspreis (12,74 Euro statt 16,99 Euro) möglich. Via Steam App Store und Google Play kann man den Titel zumindest schon beobachten bzw. auf die Wunschliste setzen. Außerdem wird der auf Steam bis dato "sehr positiv" bewertete Vorgänger, Crash Drive 2 , aktuell als Doppelpack mit 75 Prozent Preisnachlass auf Valves Download-Portal angeboten.In der Spielbeschreibung von Crash Drive 3 heißt es: "Bist du bereit für DEN Auto-Stunt-Spielplatz? Erlebe unglaublichen Spaß in diesem plattformübergreifendem mehrspieler, free-roaming Spiel! Fahre Monster Trucks, Panzer und weitere erstaunliche Fahrzeuge in einer riesigen offenen Welt. Steige Stufen auf, spiele Events, sammle Geld, schalte neue Fahrzeuge frei und entdecke Geheimnisse... Crash Drive ist zurück! Zerstöre einen gigantischen Strandball, fange Räuber als Polizist oder stehle die Krone des Königs. Dies sind nur ein paar Beispiele für die zehn spaßigen Events die dich in diesem Spiel erwarten. Nehme an diesen zufälligen Events teil und schlage deine Gegner um das meiste Geld zu verdienen und dir coole neue Autos oder Anpassungen zu kaufen.Durch die Verwendung von Boost vergrößert sich die Boostkapazität deines Autos, durch Höchstgeschwindigkeitsfahren steigt die Höchstgeschwindigkeit... verstehst du? Durch das Maximieren aller Eigenschaften für ein Auto steigt deine Spielerstufe was dir wiederum ermöglicht neue Autos und Anpassungen zu kaufen. Sammle über 50+ Fahrzeuge und passe diese mit irren Antennen, Boosts und einzigartigen Nummernschildern mit deinem in-game Namen aus. Erreiche die höchste Stufe um in Prestige aufzusteigen und anderen zu zeigen wer der echte Crash Drive 3 Boss ist! Massivgold-Autos irgendwer?Zum Mond und zurück! Fahre frei herum und erkunde die verschiedenen, grenzenlosen Welten zu deinen Füßen. Fliege mit Rakete zum Mond, stürme die Burg im Wald, besuche den Saloon im Wilden Westen oder erlebe den Spaß des Eis-Driftens in der Arktis. Keine Lust mehr auf die eisige Kälte? Wie wäre es mit einem entspanntem Trip in die Tropen per Fähre? Jeder Bereich ist einzigartig und gefüllt mit geheimen Bereichen, Sammelobjekten und besonderen Easter Eggs... Wirst du jemals fertig mit erkunden sein?Schieße oder ramme Gegner aus der Luftarena um Punkte zu erzielen und die Kampfarenen zu dominieren. Gewinne um neue Panzer mit unverwechselbaren Spielstyles freizuschalten. Du wirst einen Mordsspaß in diesem aufregendem Panzerschlachtmodus haben! Egal auf welcher Plattform du spielst, du kannst durch plattformübergreifenden mehrspieler Support immer mit deinen Freunden spielen. Wenn eine Internetverbindung nicht verfügbar sein sollte wechselt das Spiel im Hintergrund sachte in eine voll spielbare Einspielerversion. Verbindung ist nie ein Problem!"Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer