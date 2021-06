Vedelem: The Golden Horde: Die mongolische Invasion galoppiert aus dem Early Access

Screenshot - Vedelem: The Golden Horde (PC) Screenshot - Vedelem: The Golden Horde (PC) Screenshot - Vedelem: The Golden Horde (PC) Screenshot - Vedelem: The Golden Horde (PC) Screenshot - Vedelem: The Golden Horde (PC) Screenshot - Vedelem: The Golden Horde (PC) Screenshot - Vedelem: The Golden Horde (PC) Screenshot - Vedelem: The Golden Horde (PC) Screenshot - Vedelem: The Golden Horde (PC) Screenshot - Vedelem: The Golden Horde (PC) Screenshot - Vedelem: The Golden Horde (PC)

Am 22. Juni 2021 haben Castle Roaches und die Breda University of Applied Sciences das mittelalterliche Echtzeit-Strategiespiel Vedelem: The Golden Horde für PC veröffentlicht und den Early Access nach nur fünf Wochen mit dem Endles-Update (zu den Patchnotizen ) offiziell beendet. Der Download des Studentenprojekts via Steam ist nach wie vor kostenlos. Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 96 Prozent von über 100 Reviews positiv).Vedelem entführt ins Osteuropa des 13. Jahrhunderts, das sich gegen die bislang größte mongolische Invasion rüsten muss. Konkret soll man eine ausbaubare Festung verteidigen, Truppen erheben, Ressourcen sammeln, die Wirtschaft aufrecht erhalten, klug expandieren und die Angreifer letztendlich erfolgreich zurückschlagen. Die Macher versprechen Tausende von Einheiten, die sich gleichzeitig auf dem Bildschirm tummeln. Im Skirmish-Modus muss man sich eine bestimmte Zeit lang erfolgreich verteidigen, während es im neuen Endlos-Modus kein rettendes Zeitlimit gibt.Letztes aktuelles Video: Early Access Trailer