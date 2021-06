Urban Trial Tricky: Deluxe Edition der Motorrad-Stunts rollt an

Spannendes und lockeres Gameplay

Wilde Mischung aus Tricks, Platforming und Rennen

Irre Tricks, die du in unzähligen Variationen kombinieren kannst

Superflüssiges Spielerlebnis

3 Einzelspielermodi

Mehr als 30 Level + Zusatzherausforderungen

Atemberaubende Anpassungsoptionen

Bestenliste

Endlosspiel

Screenshot - Urban Trial Tricky (PC, PS4, One) Screenshot - Urban Trial Tricky (PC, PS4, One) Screenshot - Urban Trial Tricky (PC, PS4, One) Screenshot - Urban Trial Tricky (PC, PS4, One) Screenshot - Urban Trial Tricky (PC, PS4, One)

Am 22. Juli 2021 will Tate Multimedia sein bereits für Nintendo Switch erschienenes Motorrad-Stunt-Spiel Urban Trial Tricky als Deluxe Edition für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlichen. Via Steam und GOG kann man die Motorsport-Tricksereien bereits auf die Wunschliste setzen. Im Microsoft Store wird die Deluxe Edition ebenfalls schon gelistet. Ein Preis wurde bisher allerdings nicht bekannt gemacht.In der Spielbeschreibung heißt es: "Schnapp dir dein Motorrad und vollführe die wildesten Tricks und Kombos in deinem Repertoire. Fahre Freestyle, drehe dich in der Luft, vor und zurück – lass dich einfach leiten von den lustigen, rasanten Spielmechaniken, der bunten Grafik und der flüssigen Steuerung. Jetzt geht’s los! Die Urban Trial Tricky: Deluxe Edition ist da! Jetzt kannst du dich beim Erkunden des Großstadtdschungels endlich voll ausleben: Mit dem Komplettpaket aus Motorrad-Tricks, Style und extremen Levels bist du unaufhaltsam!"Als Hauptmerkmale werden genannt:Letztes aktuelles Video: Deluxe Edition TerminTrailer