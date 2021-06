Windows 11: Neues PC-Betriebssystem soll 2021 erscheinen; Gaming-Funktionen im Überblick

"Prozessor: 1 Gigahertz (GHz) oder schneller mit 2 oder mehr Kernen auf einem kompatiblen 64-Bit-Prozessor oder SoC (System on a Chip); Liste mit unterstützten CPUs (AMD, Intel, Qualcomm)

RAM: 4 Gigabyte (GB)

Speicherplatz: 64 GB oder größeres Speichergerät

Systemfirmware: UEFI, aktiviert für sicheren Start

TPM: Trusted Platform Module (TPM) Version 2.0

Grafikkarte: Kompatible mit DirectX 12 oder höher mit WDDM 2.0 Treiber

Display: Hochauflösendes Display (720p) mit einer Diagonale von mehr als 9 Zoll, 8 Bit pro Farbkanal

Internetverbindung und Microsoft-Konten: Für die Windows 11 Home Edition ist eine Internetverbindung und ein Microsoft-Kontoerforderlich, um die Geräteeinrichtung bei der ersten Verwendung abzuschließen. Auch bei der Deaktivierung von Windows 11 Home im S Modus auf einem Gerät ist eine Internetverbindung erforderlich. Hier finden Sie weitere Informationen zum S Modus. Für alle Windows 11-Editionen ist ein Internetzugang erforderlich, um Updates durchzuführen und einige Funktionen herunterzuladen und zu nutzen."

Eigentlich sollte Windows 10 das "letzte Windows" sein und stetig mit Updates versorgt werden, aber Microsoft hat die Pläne geändert und wird Ende 2021 "Windows 11" veröffentlichen. Aktuelle Nutzer von Windows 10 sollen ihr Betriebssystem kostenlos auf die neue Version aufwerten könnten. Weitere Details zum Upgrade von älteren Windows-Versionen oder der Kaufpreis von neuen Fassungen wurden nicht kommuniziert. Eine erste Windows-11-Version soll in den nächsten Tagen via Windows-Insider-Programm verfügbar gemacht werden. Windows 10 soll ab Oktober 2025 keine Sicherheitsupdates mehr bekommen.Das Design von Windows 11 orientiert sich offenbar an MacOS, da das Startmenü und Taskleisten-Icons in der Mitte platziert sind. Die Ecken der Fenster sind zudem abgerundet. Abseits der Rückkehr der Widget-Leiste, der Integration von Microsoft-Team anstelle von Skype und der Verbesserung der Nutzung von mehreren Apps/Fenstern gleichzeitig, will Microsoft das Betriebssystem auch für Spiele verbessern. Daher ist z.B. die Xbox-App vorinstalliert und soll "Lust auf den Xbox Game Pass" machen.Auch die Auto-HDR-Funktion wird ihren Weg von den Xbox-Series-X/S-Konsolen auf den PC finden, wodurch automatisch HDR (High Dynamic Range; größerer Bereich an Helligkeitswerten) zu Spielen hinzugefügt wird, die mit DirectX 11 oder höher entwickelt wurden, bisher aber nur Standard Dynamic Range (SDR) nutzten. DirectStorage wird ebenfalls ein Bestandteil von W11 sein und mit einer NVMe-SSD und entsprechenden Treibern die Ladezeiten verringern - vergleichbar mit Xbox Velocity Architecture auf Xbox Series X/S. Windows 10 wird diese Funktionen nicht mehr bekommen.Microsoft: "Mit DirectStorage auf Windows 11 können Spiele Inhalte schneller auf die Grafikkarte laden, ohne die CPU zu belasten. Für Dich bedeutet das detaillierte Spielewelten, die blitzschnell gerendert werden – ganz ohne lange Ladezeiten. “DirectStorage Optimized”-PCs mit Windows 11 sind mit Hardware und Treibern konfiguriert, die dieses erstaunliche Erlebnis ermöglichen. Windows 11 unterstützt jedoch nicht nur die neue Hardware, die für DirectStorage benötigt wird, sondern bietet auch weiterhin die umfangreichste Hardwareunterstützung weltweit. Angefangen bei den neuen Xbox Wireless Controllern über mechanische Tastaturen und Gaming-Mäuse bis hin zum Xbox Adaptive Controller, Surround Sound-Headsets, externen GPUs und vielem mehr. So wählst Du auch weiterhin Deine Gaming Peripherie und Zubehör aus Millionen von Optionen aus - um genau so zu spielen, wie Du es willst."Darüber hinaus will Microsoft einen komplett neuen Store an den Start bringen, der ebenfalls Android-Apps unterstützen soll, die über den "Amazon Appstore" als Bridge bezogen werden.Bei den Hardwareanforderungen und Mindestspezifikationen fällt vor allem "Trusted Platform Module (TPM)" Version 2.0 auf, was überraschend viele Systeme disqualifizieren würde. Ein Programm zur PC-Integritätsprüfung kann auf der Windows-11-Website (fast ganz unten) runtergeladen werden. Weitere Details hierzu findet ihr auch bei Tom's Guide Windows Central oder Winfuture (deutsch). Das mehr Informationen verratende Kompatibilitätsprogramm "WhyNotWin11" kann bei Github oder Heise runtergeladen werden (Nutzung auf eigene Gefahr).