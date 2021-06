Sun Haven: Geselliges Farm-Rollenspiel startet in den Early Access

Screenshot - Sun Haven (PC) Screenshot - Sun Haven (PC) Screenshot - Sun Haven (PC) Screenshot - Sun Haven (PC) Screenshot - Sun Haven (PC) Screenshot - Sun Haven (PC) Screenshot - Sun Haven (PC) Screenshot - Sun Haven (PC) Screenshot - Sun Haven (PC) Screenshot - Sun Haven (PC) Screenshot - Sun Haven (PC) Screenshot - Sun Haven (PC)

Am 25. Juni 2021 haben die Pixel Sprout Studios ihr im letzten Jahr erfolgreich per Kickstarter finanziertes 2D-Farm-Rollenspiel Sun Haven im Early Access für PC veröffentlicht, wo es in ca. sechs Monaten vollendet werden soll. Der Download via Steam , wo die bisherigen Nutzerreviews "sehr positiv" ausfallen, kostet 20,99 Euro. Der Preis soll sich auch mit Erscheinen der Vollversion nicht weiter erhöhen. Umsetzungen für Smartphones und Nintendo Switch sind ebenfalls geplant.Die Macher beschreiben Sun Haven als Fantasy-Farming-Simulation mit Drachen, Magie, einem quest-basierten Storyverlauf, Rollenspielelementen und sogar einem Endgegner. Neben der mittelalterlich geprägten Menschenstadt Sun Haven können auch das Elfendorf Nel' Vari und die urbane Monsterstadt Withergate besucht werden. Es werden sieben spielbare Rassen inklusive Tierwesen, Dutzende Quests sowie ein Skill-Tree mit über 100 Optionen versprochen. Außerdem soll es weitreichende Anpassungsmöglichkeiten für Charaktere und Gebäude geben.Auf der Suche nach der virtuellen Liebe soll man mit 15 der knapp hundert NPCs oder auch mit anderen Mitspielern Beziehungen eingehen können. Bis zu acht Spieler sollen gemeinsam in der Welt von Sun Haven unterwegs sein können. Neben Landwirtschaft soll man auch fischen, Berbau betreiben, den Schmiedehammer schwingen, kochen und andere handwerkliche Betätigungen ausüben können. Tierische Begleiter und Kämpfe gegen Monster stehen ebenfalls auf dem Plan.Letztes aktuelles Video: Early Access Launch Trailer