Sun Haven: Stardew Valley mit mehr Fantasy überzeugt tausende Steam-Spieler

Sun Haven: Ein gewöhnlicher Start

Wer will, kann Sun Haven recht klassisch erleben und sich vor allem um den Bauernhof kümmern.

Farmen, Kämpfen, Angeln: So oft ihr wollt

Multiplayer und Konsolenrelease

Sun Haven kann aber auch sehr abgedreht wirken und bietet einen liebevollen Pixelstil.

hat man schon rauf und runter gespielt und das nächste Update lässt noch auf sich warten. Zum Glück gibt es spannende Genre-Alternativen, von der wir euch eine genauer vorstellen wollen:Über anderthalb Jahre nach dem Start im Early Access bei Steam ist Sun Haven mittlerweile fertig. Die Vollversion der Farmsimulation ist amerschienen und begeistert seitdem mehrere tausend Spieler (90 Prozent positive Bewertungen auf Steam ). Aber Sun Haven ist mehr als nur ein weiteres Spiel im Stile von Stardew Valley beziehungsweise. Die Entwickler der Pixel Sprout Studios packen eine große Prise Fantasy-Rollenspiel dazu und bieten eine Komfortfunktion, die die Konkurrenz nicht hat.Allerdings offenbart Sun Haven das nicht von Anfang an. Der Beginn ist sogar genretypisch sehr klassisch: Als Spieler kommt ihr in das titelgebende Dörfchen, welches schon ein paar bessere Jahre gesehen hat. Es liegt nun an euch, die Umgebung nach und nach wieder auf Vordermann zu bringen, eine gut laufende Farm zu errichten und den Bewohnern vor Ort zu helfen. Dabei seid ihr wie gehabt ein wahrer Tausendsassa: Ihr legt Felder an, holt die Ernte ein, geht Angeln, steigt in die Mine ab und legt euch mit Monstern an.Soweit, so relativ gewöhnlich. Sun Haven versucht aber auch auf eigenen Beinen zu stehen und das macht sich als erstes im Setting bemerkbar. Während Stardew Valley relativ betrachtet geerdet ist, verschreibt sich Sun Haven komplett der. Drachen? Check. Dämonen? Check. Engel? Check. Feuerbälle? Kettenblitze? Elfendorf? Richtig: Ebenfalls Check. Die Entwickler lassen quasi nichts zu diesem Thema aus.Selbst euer eigener Charakter muss nicht zwingend ein Mensch sein. Stattdessen könnt ihr euch für eines von sieben Völkern entscheiden und diesen optisch ganz euren eigenen Vorlieben anpassen. Nach und nach könnt ihr zudem in Sun Haven neue Kleidungsoptionen freischalten und erhaltet somit noch mehr Individualisierungsoptionen.Der Fokus auf Fantasy findet sich dann auch auf der spielerischen Seite. Zwar könnt ihr in Sun Haven zahllose Felder anlegen und verschiedene Obst- und Gemüsesorten ernten, aber es gibt noch so viel mehr zu tun. Ihr könnt mit Schwert und Feuerball auf Monsterjagd gehen und Punkte in einem Talentbaum investieren. Oder aber ihr versucht einen von 15 verschiedenen Partnern zu heiraten – oder ihr heiratet einfach alle. Monogamie ist nur eine Option, aber keine Pflicht in Sun Haven.Alternativ geht ihr eben angeln oder sucht in der Mine nach wertvollen Ressourcen. Vielleicht erledigt ihr auch Aufträge für die Bewohner und schaltet somit neue Farmen frei, die ihr dann zusätzlich mit weiteren Feldern belegen könnt. Sun Haven nimmt euch nicht an die Hand, sondern lässt die freie Wahl, wie ihr eure Zeit verbringt.Die Besonderheit im Vergleich zu Stardew Valley?Ihr könnt alle Tätigkeiten an einem Tag so oft ausüben, wie ihr das wollt. Wichtig ist nur, dass ihr spätestens um Mitternacht in eurem Bett seid. Ansonsten ist es aber ganz euch überlassen, wie viele Bäume ihr an einem Tag fällt oder wie viele Fische ihr angelt.Sun Haven könnt ihr komplett im Singleplayer erleben, aber wer nicht gerne alleine spielt, der kommt ebenfalls auf seine Kosten. Die Farmsimulation unterstützt im Multiplayer-Modus bis zu, die zusammen die Geschichte erleben und das Fantasy-Dorf wieder zum Blühen bringen. Und sich natürlich auch gegenseitig heiraten können.Allerdings vorerst nur auf dem PC. Sun Haven ist dem 11. März 2023 erst einmal nur via Steam verfügbar. Eine Umsetzung für die Nintendo Switch ist zwar geplant, aber in letzter Zeit gab es diesbezüglich kein neues Update. Portierungen für die PlayStation 5 und Xbox Series X | S sind derweil offiziell noch nicht in Planung.Neben Sun Haven gibt es aber, die wir euch in einem separaten Artikel vorstellen. Der Kampf um die Genrekrone ist schließlich noch längst nicht zu Ende ausgetragen.