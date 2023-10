Sun Haven: Magisches Stardew Valley bekommt mit Patch 1.3 neue Inhalte

Sun Haven: Noch mehr Inhalte mit Patch 1.3

Zwischen Feldfrüchten und lieben Bauernhoftieren gibt es hier auch Dämonen und Feen:erinnert an, bietet aber deutlich mehr Content. Kürzlich brachte die Farmsimulation mit Patch 1.3 noch mehr spannende Inhalte.In Sun Haven seid ihr fürverantwortlich, was in Stardew Valley ab dem kommenden Update ebenfalls der Fall sein wird –Doch allein diesorgt für einen großen Unterschied, gepaart mit starker Liebe zum Detail mit zahllosen kosmetischen Items, Plüschtieren und Haustieren sowie dem Design der einzelnen NPCs.Mit dem kostenlosen Update liefert Entwicklermassig neue Inhalte in Sun Haven. Ihr könnt seit dem 21. Oktober zu drei neuen Charakteren eineaufbauen, mehr als zehnund Strukturen auf eurer Farm platzieren underleben, die sich auf die Rasse eurer Figur spezifizieren. Es gibt beispielsweise Dämonen, Menschen, Engel und Elemente.Außerdem bringt man durch eine neuenoch mehr Action in das Spiel, da ihr nun jede Ingame-Woche verschiedene Bosse niedermetzeln könnt. Die Kämpfe finden in der Nähe von Sun Haven Quarry, also auf der ersten Karte statt und ihr könnt allein oder mit euren Mitspielern gegen Schleime und Vipern antreten.Neben den größeren Anpassungen ändert der Entwickler auch Kleinigkeiten – so gibt es in den späteren Maps Nel’Vari und Whitergate jetzt ebenfalls Obstbäume, ihr könnt für eure Figur einenfestlegen, es besteht mehr Variation beim Wetter und ihr bekommt noch mehr Gestaltungsoptionen für euer Haus. Besonders wichtig: Man verspricht ab sofort, die zuvor ein Problem darstellten und Spieler minutenlang warten ließen.Wer Sun Haven bisher keine Chance gegeben hat, kann das Spiel auf Steam gerade fürund somit 30 Prozent günstiger erwerben. Möglicherweise eine gute Gelegenheit, um die Wartezeit bis zum Update in Stardew Valley zu überbrücken, zu dem der