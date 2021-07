Guild of Darksteel: Dark-Fantasy-Abenteuer für PC und Switch veröffentlicht

Aktualisierung vom 16. Juli 2021, 08:52 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 28. Juni 2021, 09:49 Uhr:

Fesselnde Kämpfe: Nutze ein raffiniertes Kampfsystem, um alle zu besiegen, die deiner Mission im Wege stehen. Schalte Kombos frei und verbessere sie nach deinem Geschmack. Verbinde deine Angriffe miteinander und lege dir eine persönliche Angriffsstrategie zurecht, die dir den Sieg garantieren wird.

Eine lebendige Welt: Erkunde die komplett ausgestaltete Stadt Ravenrock und interagiere mit deren Bewohnern. Jeder Charakter verfügt über eine tiefgründige Geschichte und haucht so der Welt von Darksteel zusätzlich Leben ein. Egal ob Freund oder Feind, ihre Geschichten werden dich nicht ungerührt zurücklassen.

Eine tiefgründige und nuancierte Geschichte: Inspiriert von Klassikern wie Flashback und Vagrant Story erzählt Guild of Darksteel eine packende Geschichte über Machtkämpfe und die Suche nach sich selbst, während ihre Charaktere sich ihrer Sterblichkeit stellen müssen ... oder ihrer Unsterblichkeit.

Atemberaubende künstlerische Vision: Die Welt von Guild of Darksteel besteht aus dunkler und doch bewegend detaillierter Pixel Art, untermalt von einem ahnungsvollen und zum Nachdenken anregenden Soundtrack. Eine einzigartige und gewagte Farbpalette schafft die perfekte Umgebung für deine Untersuchung der Finsternis, die unter Ravenrock lauert.

Guild of Darksteel wurde von dem Künstler und Ein-Mann-Studio, Igor Sandman, erschaffen. Zeitlebens war er ein Geschichtenerzähler, dazu verfügt er über ein umfangreiches Hintergrundwissen in der Film- und Fernsehproduktion und arbeitete als Animator am Strategiekartenspiel Faeria. In Guild of Darksteel, Igors Spieleentwicklerdebüt, kommt diese Erfahrung voll zur Geltung.

Inzwischen ist die Veröffentlichung von Guild of Darksteel für PC und Switch erfolgt. Via Steam und GOG wird aktuell ein Launch-Rabatt von 25 Prozent auf den regulären Verkaufspreis des 2D-Action-Adventures gewährt (8,09 Euro statt 10,79 Euro). Im eShop gibt es hingegen einen Nachlass von 20 Prozent auf den dortigen Preis (11,99 Euro statt 14,99 Euro).Am 15. Juli 2021 wollen der belgische Solo-Entwickler Igor Sandman und Indie-Publisher Digerati das 2D-Action-Adventure Guild of Darksteel für PC und Nintendo Switch veröffentlichen. Zum Start soll es einen Launch-Rabatt von 25 Prozent auf den regulären Verkaufspreis geben. Auf Steam kann man bereits eine kostenlose Demo ausprobieren. In der Spielbeschreibung heißt es: "Guild of Darksteel ist ein filmisches Side-Scrolling-Abenteuer in einer üppigen und vielschichtigen dunklen Fantasy-Welt.Begib dich auf ein dunkles Fantasy-Abenteuer und folge dem unsterblichen Sellsword, während dieser einen Sinn im ewigen Leben sucht, indem er sich der Gilde von Darksteel anschließt. Werde einer ihrer unsterblichen Söldner und untersuche die mysteriösen Tunnel unter der Stadt von Ravenrock."Als Hauptmerkmale werden genannt:Letztes aktuelles Video: TerminTrailer