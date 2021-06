Torn Away: Fluchtdrama einer jungen Zwangsarbeiterin im Zweiten Weltkrieg

Ein Spiel über den Krieg, in dem der Hauptcharakter gewaltlos bleibt

Eine Mischung aus Story-orientiertem Adventure, Side-Scroller und kinoreifen First-Person-Szenen

Ein einmaliger Blick auf die Tragödie des Krieges aus der Perspektive eines Kindes

Basierend auf Kriegstagebüchern von Kindern

Mit Torn Away werkelt das Moskauer Indie-Studio Perelesoq zusammen mit Nordcurrent an einem Fluchtdrama über eine junge Zwangsarbeiterin im Zweiten Weltkrieg, das Ende 2021 für PC erscheinen soll. Auf Steam und GOG kann man den auf Kriegstagebüchern von Kindern basierenden Titel bereits auf die Wunschliste setzen. In der Spielbeschreibung heißt es: "Torn Away ist eine interaktive Geschichte mit einer einzigartigen Mischung aus Adventure, Stealth-Side-Scroller und kinoreifen First-Person-Szenen.Als die Feuer des Zweiten Weltkrieges in Europa wüten, wird ein ganzes Leben zunichte gemacht, als Asya, ein einfaches zehnjähriges Mädchen, aus ihrer Heimat entrissen wird. Wie Millionen andere Menschen wird sie eine Ostarbeiterin, eine gewöhnliche Arbeiterin in einem Zwangsarbeitslager. In diesen dunkelsten aller Zeiten muss Asya einen Schimmer von Hoffnung finden und das Überleben lernen, wenn sie jemals wieder frei sein will. Als sich plötzlich eine Chance eröffnet, rennt sie davon und flieht in Richtung Osten, quer durch Deutschland und Polen. In ihre Heimat.Trotze den rauen Elementen der Natur, verstecke dich, weiche Soldaten aus und suche nach Unterschlupf und Nahrung, um zu überleben. In einer vom Krieg zerrissenen Welt, in der Gewalt und Terror herrschen, musst du stark bleiben. Du musst überleben, ohne deine Menschlichkeit zu verlieren."Als Besonderheiten werden genannt:Letztes aktuelles Video: Trailer