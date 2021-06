Arid: Der Überlebenskampf in der Atacama-Wüste hat begonnen

Screenshot - Arid (PC) Screenshot - Arid (PC) Screenshot - Arid (PC) Screenshot - Arid (PC) Screenshot - Arid (PC) Screenshot - Arid (PC) Screenshot - Arid (PC) Screenshot - Arid (PC)

Am 29. Juni 2021 haben Sad Viscacha Studio und die Breda University of Applied Sciences das Survival-Abenteuer Arid für PC veröffentlicht und den Early Access nach einem Monat mit dem "Moon Valley"-Update (zu den Patchnotizen ) offiziell beendet. Der Download des auf der Unreal Engine basierenden Studentenprojekts via Steam , wo die Nutzerreviews bis dato "sehr positiv" ausfallen, ist kostenlos.In Arid schlüpft man in die Rolle eines Frachtpiloten, der in den 1930er Jahren in der südamerikanischen Atacama-Wüste notlanden muss. Die Macher versprechen einen harten Überlebenskampf in einer der trockensten Gegenden der Welt, bei dem man nicht nur mit extremen Temperaturen und Dehydrierung, sondern auch mit Sandstürmen und anderen natürlichen Gefahren zu kämpfen habe.Außerdem müsse man seine mit jeder Aktion abnehmende Energie einteilen, Nahrung suchen sowie tagsüber Schutzmöglichkeiten gegen die Sonne und nachts gegen die Kälte finden. Man könne Lagerfeuer errichten sowie Fackeln und Fallen anfertigen. Außerdem soll man auf Spuren von Menschen treffen, die einst in dieser Wüste gelebt haben. Als Spielmodi stehen sowohl ein quest-basierter Story-Modus als auch ein Sandbox-Modus zur Verfügung.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer