Doki Doki Literature Club Plus!: Der literarische Highschool-Horror ist zurück

Sechs neue Nebengeschichten über Freundschaft und Literatur enthalten stundenlange neue Spielinhalte.

Über 100 freischaltbare Bilder, Bildschirmhintergründe, bisher unveröffentlichte Konzeptskizzen und mehr.

Insgesamt 26 Musik-Tracks, darunter 13 brandneue freischaltbare Songs von Nikki Kaelar plus Gaststars Jason Hayes und Azuria Sky.

Integrierter DDLC-Musik-Player, damit du dich mit einer Playlist entspannen oder deinen Lieblingssong in Endlosschleife hören kannst.

Dank eines Grafik-Upgrades sind alle Bilder jetzt in Full HD (1080p).

Sayori: Deine Kindheitsfreundin Sayori beginnt die Geschichte, indem sie dich in den Literaturklub einlädt. Sayori ist eine Tagträumerin voller positiver Energie. Ihre größte Leidenschaft ist es, andere glücklich zu machen.

Natsuki: Natsuki versucht die Coole zu spielen, aber sie ist so süß, dass man es ihr nicht unbedingt abkauft. Sie könnte sich für gute Zuhörer erwärmen, die ihre Liebe für Niedlichkeiten aller Art respektiert.

Yuri: Yuri ist ein stiller Bücherwurm. Sie zeigt ihre leidenschaftliche Seite nur denjenigen, die ihren rätselhaften Verstand begreifen können.

Monika: Monika ist die Superstar-Präsidentin des Literaturklubs und leitet dich zu einem perfekten Ende. Monika steht dir jederzeit mit Rat zur Seite, sei es nun in Literatur- oder Liebesdingen.

Screenshot - Doki Doki Literature Club Plus! (PC) Screenshot - Doki Doki Literature Club Plus! (PC) Screenshot - Doki Doki Literature Club Plus! (PC) Screenshot - Doki Doki Literature Club Plus! (PC) Screenshot - Doki Doki Literature Club Plus! (PC) Screenshot - Doki Doki Literature Club Plus! (PC) Screenshot - Doki Doki Literature Club Plus! (PC) Screenshot - Doki Doki Literature Club Plus! (PC) Screenshot - Doki Doki Literature Club Plus! (PC) Screenshot - Doki Doki Literature Club Plus! (PC)

Am 30. Juni 2021 haben Team Salvato und Serenity Forge das erweiterte Highschool-Horrorspiel Doki Doki Literature Club Plus! für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch veröffentlicht. Der Download via Steam , wo die bisherigen Nutzerreviews wie schon beim Original (einem der laut SteamDB 50 bestbewerteten Steam-Spiele aller Zeiten) "äußerst positiv" ausfallen, Epic Games Store Microsoft Store und eShop kostet je nach Rabatt und Plattform zwischen 11,24 Euro und 14,99 Euro. Für PS4, PS5 und Switch sind außerdem physische Boxversionen geplant:In der Spielbeschreibung heißt es: "Willkommen in der furchterregenden Welt von Poesie und Romantik! Schreibe Gedichte für deinen Schwarm und lösche alle Fehler, um dein perfektes Ende zu erreichen. Entdecke, warum DDLC eines der beliebtesten psychologischen Horrorspiele des Jahrzehnts ist.Du spielst die Hauptfigur, die auf der Suche nach einer Freundin dem Literaturklub beitritt. Mit jedem geschriebenen Gedicht und jeder getroffen Entscheidung bezauberst du deinen Schwarm – und beginnst, die Schrecken einer Schulromanze zu entdecken. Schaffst du es, den Code von Dating-Sims zu knacken und das perfekte Ende zu erreichen?Jetzt kannst du das nervenaufreibende DDLC-Erlebnis mit vielen neuen Funktionen und Inhalten spielen, die exklusiv für Doki Doki Literature Club Plus entwickelt wurden!"Als Features werden genannt:Das sind die Mitglieder des Literaturklubs:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer