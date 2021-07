Discolored: Switch-Auftakt für das surreale Rätselabenteuer

Erkundungsspiel aus der Ich-Perspektive mit originellem, komplexen Rätseldesign

Während des Spielverlaufs erweitert und verändert sich die Spieleumgebung zunehmend

Ein markanter, minimalistischer Grafikstil und ein eindringlich schöner Soundtrack

Man kann es ohne Unterbrechung durchspielen, da die Spielzeit in etwa zwei Stunden beträgt, muss man aber nicht

Am heutigen 1. Juli 2021 wird Jason Godbey sein bereits für PC, iOS, Xbox One sowie Xbox Series X|S erschienenes und auf Steam bis dato "sehr positiv" bewertetes und von einer kostenlosen Demo flankiertes First-Person-Puzzle-Adventure Discolored auch auf Nintendo Switch veröffentlichen. Der Preis im eShop wird mit 9,99 Euro angegeben. In der Spielbeschreibung heißt es: "Erforsche die Geschehnisse rund um ein verlassenes Restaurant am Straßenrand, mitten in der Wüste, welches laut Berichten von Einheimischen all seine Farben verloren hat.Discolored ist ein etwa mehr als zwei Stunden langes, surreales Puzzle Abenteuer welches sich an einem trostlosen Ort abspielt. Deine Aufgabe ist es, die Farben in die einst lebhafte Welt zurück zu bringen. Was war der Auslöser für das Verschwinden? Wie kann es rückgängig gemacht werden? Während du die Umgebung erkundest, gilt es eine Reihe von originellen Rätsel zu lösen und Hinweise zu finden. Auf diese Weise tauchst du immer tiefer in die Geheimnisse und Geschehnisse dieses seltsamen Ortes am Ende eines verlassenen Highways ein."Als Merkmale werden genannt:Letztes aktuelles Video: SwitchTrailer