Hearthstone: Vereint in Stormwind: Die nächste Erweiterung führt nach Stormwind; Details zu den Neuerungen

Die nächste Hearthstone-Erweiterung trägt den Titel "Unite in Stormwind" bzw. "Vereint in Stormwind" (nicht Sturmwind) und wird im August 2021 für das Sammelkartenspiel von Blizzard Entertainment erscheinen. Sie wird 135 neue Karten umfassen, die thematisch zur Hauptstadt der Menschen (Allianz) passen sollen - quasi als Gegenpol zur vorherigen Erweiterung Geschmiedet im Brachland , die sich um das Brachland als markantes Gebiet der Horde drehte. Das Leben in der Stadt, das Auktionshaus, die Berufelehrer, Reittiere etc. sollen allesamt irgendwie in Hearthstone umgesetzt werden, erklärten uns Chadd Nervig (Technical Game Designer) und Liv Breeden (Game Designer) in einem Interview.United in Stormwind führt "Questlinien-Karten" für jede Klasse ein, die in Verbindung mit den Söldnercharakteren stehen, die im Jahr des Greifen eingeführt wurden bzw. werden. Die Spieler beginnen ihre Partie mit einer Questlinien-Karte auf der Hand und sie werden mit "starken Effekten" belohnt, wenn sie die Questaufgaben absolvieren. Die Questreihe ist in drei Phasen aufgeteilt und wenn man die dritte Phase abschließt, schließt sich ein Söldner als legendärer Diener dem Kampf an. Es gibt aber nur eine Questreihe pro Klasse. Ein Beispiel: Ein Dämonenjäger muss sich bei einem Questschritt z.B. selbst Schaden zufügen.Neu ist ebenfalls das Schlüsselwort "Tradeable" (handelbar), das auf manchen Karten steht. Handelbare Karten können gegen eine andere Karte aus dem Deck des Spielers ausgetaucht werden, was aber ein Mana kostet. Dieses Schlüsselwort bringt etwas mehr Flexibilität in die Partien, falls die Karten auf der Hand nicht so überzeugend sind. Außerdem könnte man auf das Verhalten oder die Klasse des anderen Spielers ggf. besser reagieren.Auch die Berufe aus World of WarCraft werden in Form von "Berufswerkzeugen" in das Sammelkartenspiel eingeführt, die in den Waffenslot gelegt werden und bestimmte Fähigkeiten als Ersatz für die Waffe freischalten - wie das Prismatische Juwelen-Set des Paladins, das die Macht von Dienern in der Hand des Spielers verstärkt, wenn ein befreundeter Diener einen Göttlichen Schild verliert. Vielmehr ersetzen die Werkzeuge der Berufe die typischen Waffenfertigkeiten. Sie haben selbst keine Angriffskraft, sondern bieten andere Verstärkungen oder Verzauberungen.Last but not least gibt es Reittier-Karten als neue Diener-Buffs. Stirbt ein Diener, der diesen Aufgesattelt-Verstärkungszauber hat, wird das treue Ross selbst beschwören und kämpft weiter. Damit funktionieren die Mounts in Hearthstone völlig anders als die Reittiere in WoW.Hearthstone: United in Stormwind wird es für Vorbesteller in zwei Paketen geben. Das United in Stormwind Bundle für 49,99 Euro umfasst 60 Kartenpackungen dieser Erweiterung, zwei zufällige legendäre Karten und den Kartenrücken von Lady Katrana Prestor. Das Megapaket zu United in Stormwind kann für 79,99 Euro im Vorverkauf erworben werden. Es enthält 85 Kartenpackungen dieser Erweiterung (darunter fünf goldene Kartenpackungen, die ausschließlich goldene Karten enthalten), zwei zufällige goldene legendäre Karten, den Kartenrücken und die alternative "Heldin" Lady Katrana Prestor sowie Boni für den Schlachtfeldmodus von Hearthstone, die bis zur nächsten Erweiterung anhalten - sowie Ve'nari als alternativen Barkeeper für den Schlachtfeldmodus (bis Ende August 2021).Für den Schlachtfeldmodus werden große Updates versprochen, darunter die bisher größte Umstellung des Vasallenpools seit der Veröffentlichung. Außerdem werden neue kosmetische Optionen im Store eingeführt. Das "Battlegrounds Bundle: Beach Party" enthält sieben Porträts von Helden, die sich in der Sonne amüsieren. Das Bundle enthält außerdem Tikilord Ragnaros als vertonten alternativen Barkeeper. Das "Battlegrounds Heroes: Shadowlands-Paket" enthält acht Helden, die als Mitglieder der Covenants aus World of WarCraft: Shadowlands fungieren, darunter Finley von den Kyrianern und Ysera von den Nachtfae.