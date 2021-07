Paint the Town Red: Blutige Voxel-Action kämpft sich nach fast sechs Jahren aus dem Early Access

Nimm die komplett zerstörbaren, voxelbasierten Feinde richtig auseinander

Tauche in actiongeladene Szenarien ein wie die Bikerkneipe, Disko, Gefängnis, Piratenbucht oder in den Wild West Saloon, wovon jeder Ort voll mit einzigartigen Feinden und Waffen ist

Blicke der ultimativen Herausforderung in der Tiefe ins Auge, einer massiven rogue-like Kampagne, voller tödlicher Kreaturen, Geheimnisse und Bosse. Wähle aus einer Vielzahl von Klassen mit einzigartigen Eigenschaften und Fähigkeiten und verbessere sie, um unaufhaltbar zu werden

Mache bei den Schlägereien im Arenamodus mit verschiedenen Herausforderungen mit und überlebe im endlosen Modus so lange wie möglich

Kämpfe online im Coop-Multiplayer an der Seite von Freunden, in fast jedem Modus des Spiels

Designe im Level-Editor mit Steam Workshop-Unterstützung neue Level, und es stehen Hunderte von Spielern gestaltete Level zur Wahl, die benutzerdefinierte Musik und Charaktertexturen unterstützen

Breche Rekorde und beanspruche deinen Ruhm auf den Ranglisten

Teste Features, Waffen und Mechaniken in einem Sandbox-Level

Ersteche, erschieße und zerlege Feinde mit einer großen Auswahl aus einem zeitgemäßen Waffenarsenal

Besiege Bossgegner mit einzigartigen Herausforderungen und Belohnungen

Genieße umfassende Controller-Unterstützung, die speziell für die Streithammel gemacht ist, die nicht so gerne an der Tastatur spielen

Am 29. Juli 2021 wollen die australischen Entwickler South East Games ihre voxelbasierte Nahkampfaction Paint the Town Red für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S sowie Nintendo Switch veröffentlichen und den Early Access nach fast sechs Jahren offiziell beenden . Auf Steam wird aktuell ein Rabatt von 30 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (11,75 Euro statt 16,79 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (derzeit sind 94 Prozent von über 11.000 Reviews positiv). Die Rezensionen der letzten 30 Tage sind sogar "äußerst positiv".In der Spielbeschreibung heißt es: "Paint the Town Red ist ein chaotisches Nahkampfspiel in Egoperspektive, das an verschiedenen Orten und zu verschiedenen Zeitperioden spielt und ein massives rogue-lite Abenteuer bietet. Die voxelbasierten Feinde können ganz dynamisch mit allem, was nicht niet- und nagelfest ist, geschlagen, verprügelt, getreten, erstochen oder komplett zersäbelt werden.In den Szenarioleveln musst du in Disko- und Kneipenschlägereien oder bei Raufereien in einem alten Wild West Saloon deine Gehirnzellen, deine Reflexe und alles, was du in die Hände bekommen kannst, einsetzen. In den epischen rogue-lite Tiefen musst du dich unter die Erde wagen und furchterregende Monster bekämpfen, sowie im Kampf gegen das uralte Böse machtvolle Upgrades freischalten.Unsere unglaubliche Community hat sich im spielinternen Level-Editor ausgetobt und benutzerdefinierte Texturen und Musikoptionen genutzt, und dem Spiel so im Steam Workshop Tausende geniale neue Level hinzugefügt. Erschaffe mit dem intuitiven Editor deine eigenen massiven Schlägereien, schauderhafte Abenteuer, geniale Puzzle-Level und mehr."Als Eigenschaften werden genannt:Letztes aktuelles Video: TerminTrailer