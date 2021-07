AI: The Somnium Files - nirvanA Initiative: Fortsetzung des Sci-Fi-Krimis angekündigt

Screenshot - AI: The Somnium Files - nirvanA Initiative (PS4, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - AI: The Somnium Files - nirvanA Initiative (PS4, Switch, One, XboxSeriesX)

Screenshot - AI: The Somnium Files - nirvanA Initiative (PC) Screenshot - AI: The Somnium Files - nirvanA Initiative (PC) Screenshot - AI: The Somnium Files - nirvanA Initiative (PC) Screenshot - AI: The Somnium Files - nirvanA Initiative (PC) Screenshot - AI: The Somnium Files - nirvanA Initiative (PC)

Mit AI: The Somnium Files - nirvanA Initiative haben Spike Chunsoft und Numskull Games eine Fortsetzung des Sci-Fi-Noir-Detektivabenteuers AI: The Somnium Files angekündigt, das im Frühjahr 2022 für PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erscheinen soll (zur offiziellen Website ). Auf Steam , wo der Vorgänger bis dato von über 3.000 Nutzern "sehr positiv" bewertet wurde , kann man den Titel der Zero-Escape -Macher bereits auf die Wunschliste setzen. Auf PS4, Xbox und Switch sind außerdem physische Standard und Collector's Editionen geplant:In AI: The Somnium Files - nirvanA Initiative ermitteln die frisch gebackene Spezialagentin Mizuki und ihre KI-Partnerin Aiba in einem bizarren Mordfall: Vor sechs Jahren wurde die rechte Hälfte einer Leiche entdeckt, deren Gegenstück nie aufgespürt werden konnte. Doch jetzt wurde plötzlich die linke Leichenhälfte gefunden, die kurioserweise keinerlei Verfall aufweist und nahelegt, dass das Opfer bis vor Kurzem noch gelebt haben muss...Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer