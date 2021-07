New York Mysteries: Geheimnisse der Mafia: Die Ermittlungen weiten sich auf Switch aus

Ein Bonuskapitel in der unterirdischen Stadt.

Ein integriertes Handbuch.

Sammlungen, Phantomobjekte, Trophäen und Bonusrätsel.

Screenshot - New York Mysteries: Geheimnisse der Mafia (Switch) Screenshot - New York Mysteries: Geheimnisse der Mafia (Switch) Screenshot - New York Mysteries: Geheimnisse der Mafia (Switch) Screenshot - New York Mysteries: Geheimnisse der Mafia (Switch) Screenshot - New York Mysteries: Geheimnisse der Mafia (Switch) Screenshot - New York Mysteries: Geheimnisse der Mafia (Switch)

Am 1. Juli 2021 haben FIVE-BN GAMES ihr bereits für PC, iOS sowie Android erschienenes und auf Steam bis dato "sehr positiv" bewertetes Krimi-Abenteuer New York Mysteries: Geheimnisse der Mafia alias New York Mysteries: Secrets of the Mafia auch für Nintendo Switch veröffentlicht. Der Download via eShop , wo auch eine kostenlose Demo bereitsteht, kostet 6,99 Euro.In der Spielbeschreibung heißt es: "New York, 1955. In der Stadt ist es gefährlich geworden. Die Mafia will die Macht an sich reißen. Aber kürzlich tauchte eine andere Macht auf. Eine viel furchterregendere Macht. In den letzten Tagen sind fünf Mafiabosse unter geheimnisvollen Umständen verschwunden. An den Tatorten fand man lediglich eine seltsame Flüssigkeit und jeweils einen Schmetterling. Aber das ist es nicht, was die Leute fürchten. In der Stadt verschwanden auf einmal Kinder. Sie alle zeichneten den gleichen Schmetterling, bevor sie verschwanden. Die besten Detektive und Journalisten haben sich nun des Falls angenommen."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Trailer