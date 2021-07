Til Nord: Startschuss für die kostenlosen Schneemobilrennen

Screenshot - Til Nord (PC) Screenshot - Til Nord (PC) Screenshot - Til Nord (PC) Screenshot - Til Nord (PC) Screenshot - Til Nord (PC) Screenshot - Til Nord (PC) Screenshot - Til Nord (PC) Screenshot - Til Nord (PC) Screenshot - Til Nord (PC) Screenshot - Til Nord (PC) Screenshot - Til Nord (PC) Screenshot - Til Nord (PC) Screenshot - Til Nord (PC) Screenshot - Til Nord (PC) Screenshot - Til Nord (PC) Screenshot - Til Nord (PC) Screenshot - Til Nord (PC) Screenshot - Til Nord (PC) Screenshot - Til Nord (PC) Screenshot - Til Nord (PC) Screenshot - Til Nord (PC) Screenshot - Til Nord (PC)

Am 29. Juni 2021 haben die Moose Attack Studios und die Breda University of Applied Sciences das Open-World-Schneemobil-Rennspiel Til Nord für PC veröffentlicht und den Early Access nach zweieinhalb Monaten mit einem umfassenden Update (zu den Patchnotizen ) offiziell beendet. Der Download des Studentenprojekts via Steam , wo die bisherigen Nutzerreviews "sehr positiv" ausfallen, ist kostenlos. In der Spielbeschreibung heißt es: "Entdecke eine fantastische Open World auf deinem Schneemobil! Gleite durch die frostige Welt von Snøfall øyer und entdecke wundervolle Panoramas, Zeitrennen und Missionen welche die Welt in Til Nord permanent verändern.Erkunde die Insel als neuer Schneemobil-Fahrer und finde viele spannende Herausforderungen. Erklimme einen Berg und bestaune die Nordlichter, fahre rennen, finde einen misterösen Leuchtturm und vieles mehr. Auf deiner Reise durch Snøfall øyer erwarten dich viele Missionen. Repariere den Leuchtturm, miss dich in verschiedenen Wettrennen und finde mehr über die Geschichte von Til Nord heraus."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer