KINGDOM of the DEAD: Horror-Shooter entführt ins 19. Jahrhundert

Schließe die Tore zur Unterwelt und erkunde 8 entlegene Gebiete entlang der Ostküste der USA

Einzigartige handgezeichnete, monochromatische Optik

8 Waffen, mehr als 22 Gegner und Bosse

Wiederspielwert wie in den 90er Jahren, mit verschiedenen Zielen auf jeder Schwierigkeitsstufe.

Cheatcodes und anpassbare Farbpalette

Endlosmodus

Screenshot - KINGDOM of the DEAD (PC)

Mit KINGDOM of the DEAD befindet sich bei DIRIGO GAMES ein monochromer Horror-Shooter in Entwicklung, der ins Jahr 1867 entführt und Anfang 2022 für PC erscheinen soll. Auf Steam kann man den Titel bereits auf die Wunschliste setzen. In der Spielbeschreibung heißt es: "KINGDOM of the DEAD ist ein monochromes Horror-FPS-Videospiel, in dem du in die Rolle von Agent Chamberlain, einem ehemaligen Professor der zum General wurde, schlüpfst. Du arbeitest für die geheime Staatsorganisation GATEKEEPER, deren Aufgabe es ist, den Tod und seine Armeen zu besiegen.Nach dem Krieg wuchs die Armee des Todes durch zahlreiche neue Rekruten auf beiden Seiten an. Seine neu gewonnene Macht erlaubte es ihm, einen Angriff auf das Reich der Lebenden zu beginnen. Selbst jetzt schreitet die Invasion des Todes leise voran, während sich seine Monster in den Schatten der Städte scharen. Unzählige von ihnen graben sich nun aus der Unterwelt und kriechen aus den tiefsten Brunnen, Schächten und Gruften hervor. Du musst diese Tore finden und sie für immer verschließen."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Trailer