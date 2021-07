Space Punks: Borderlands als Twin-Stick-Shooter? Top-Down-Looter-Shooter von Flying Wild Hog angekündigt

Mit Space Punks ist ein Top-Down-Looter-Shooter angekündigt worden, der wie eine Mischung aus Borderlands und Twin-Stick-Shooter wirkt. Das Spiel von Flying Wild Hog und Jagex Partners (Third-Party-Publishing-Abteilung von Jagex) wird ab dem 14. Juli 2021 im Early Access auf dem PC verfügbar sein. Eine Open Beta ist für den Winter 2021 geplant. Die Konsolenveröffentlichung für PS5 und Xbox Series X/S soll 2022 folgen. Weitere Details sollen in den nächsten Wochen verraten werden."Space Punks ist ein Top-Down-Looter-Shooter, der verrückte, überdrehte Action in einem einzigartigen, respektlosen Sci-Fi-Setting bietet. Die Spieler haben die Möglichkeit, sich ihren Weg zu Ruhm, Ehre und Reichtum zu bahnen, indem sie lukrative Aufträge auf weit entfernten Planeten annehmen und entgegen allen Chancen auf Erfolg antreten", heißt es in der ersten Produktbeschreibung.Flying Wild Hog ist für Hard Reset Shadow Warrior und Shadow Warrior 2 bekannt und arbeitet aktuell auch an Evil West Shadow Warrior 3 und Trek to Yomi . Das polnische Studio beschäftige im Jahr 2019 über 200 Mitarbeiter und ist in den vergangenen Jahr stark gewachsen.Letztes aktuelles Video: Official Reveal Trailer