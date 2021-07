Space Punks: Early Access startet exklusiv im Epic Games Store

Angeberpaket: Das grundlegende Paket für jeden Möchtegern-Außenseiter garantiert Early Access und schaltet alle vier Hauptcharaktere frei. Das Paket umfasst außerdem einen Kampfpass für die 1. Saison für die offene Beta sowie exklusive Hintergründe, vier Emotes, den epischen Umhang und den epischen Sprinteffekt. Preis: 23,99 Euro

Das grundlegende Paket für jeden Möchtegern-Außenseiter garantiert Early Access und schaltet alle vier Hauptcharaktere frei. Das Paket umfasst außerdem einen Kampfpass für die 1. Saison für die offene Beta sowie exklusive Hintergründe, vier Emotes, den epischen Umhang und den epischen Sprinteffekt. Preis: 23,99 Euro Wohlstandspaket: Das ultimative Startpaket, nur für hartgesottene Halunken! Neben allem, was das Angeberpaket enthält, bietet es weitere Vorteile: vier epische Charakter-Skins, einen epischen Spieler-Auftritt und mehr. Preis: 39,99 Euro

Endloses Arsenal: Schusswaffen, Granaten, Gadgets, Dingsdas! Egal, was für eine Waffe du suchst, diese Galaxie hat sie alle. Und sie haben nur einen Zweck: sofortige Erfüllung deiner Wünsche.

Grenzenlose Macht: Wenn du etwas in diesem Universum willst, dann ist das MEHR. Hier dreht sich alles um die Weltraumknete. Schnapp dir Sachen. Werde berühmt. Und werde mit jedem Durchlauf mächtiger.

Keine Helden: Außenseiter. Piraten. Halunken. Nenn sie bloß nicht Helden. Sie mögen goldene Herzen haben, aber sie würden sie liebend gern verpfänden, um an Geld für Waffen zu kommen.

Teile den Ruhm: Klar, du musst deine Beute teilen, aber nichts ist besser als das gemeinsame Hochgefühl nach einem erfolgreichen Durchgang mit deinen engsten Freunden in der Galaxie.

Brillante Galaxie: Das Universum ist seltsam und wunderbar, voller seltsamer und nicht wirklich wunderbarer Dinge ... Sie alle warten schon darauf, dich zu töten. Töte sie lieber zuerst!

Am 14. Juli startet der Loot-Shooter Space Punks auf dem PC in den Early Access - und das exklusiv im Epic Games Store. Das haben Entwickler Flying Wild Hog ( Shadow Warrior ) und Publisher Jagex Partner bekannt gegeben. Im Winter soll eine offene Beta folgen. Umsetzungen für PS5 und Xbox Series X|S sind ebenfalls geplant. Ab sofort kann ein Gründerpaket vorbestellt werden, das nicht nur den Zugriff auf den Early Access garantiert, sondern auch exklusive Gegenstände beinhalten soll.Dabei hat man die Wahl zwischen zwei Editionen:"Wir freuen uns wirklich sehr, Space Punks zu präsentieren – ein Spiel, das wir exklusiv im Epic Games Store auf den Markt bringen, als Erstes unserer von Jagex Partners herausgegebenen Spiele, unserem Publikationsprogramm", so Phil Mansell, Geschäftsführer von Jagex. "Die Vorfreude ist groß! Space Punks bringt unsere Philosophie der „lebendigen Spiele“ perfekt auf den Punkt. Es bietet Spielern ein tiefgreifendes, geselliges Mehrspieler-Erlebnis, das sich immer weiterentwickelt. Wir freuen uns sehr darauf, unser Wissen und unsere Erfahrung im Aufbau einer riesigen Community anzuwenden, die wir uns im Lauf von 20 Jahren mit dem RuneScape-Franchise angeeignet haben. Wir werden sie nutzen, um Space Punks und zukünftige Spiele von Jagex Partners zu unterstützen."Features:Letztes aktuelles Video: Official Reveal Trailer