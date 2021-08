Space Punks: Early-Access-Update #1: "The Talented One"

Für Space Punks ist das erste Early-Access-Update "The Talented One" veröffentlicht worden. Es bringt Verbesserungen am Talentbaum, der Ausrüstungsanpassung, den Begleitern im Spiel und mehr. Das Change-Log findet ihr hier Neben Gameplay-Änderungen, Bugfixes und einer Auffrischung der Hub-Zone (Devil's Gambit) enthält das Update einen überarbeiteten Talentbaum für eine tiefere Anpassung des Charakters (126 Talente). Außerdem wird die erste Stufe des Upgrade-Systems für die Ausrüstung eingeführt. Mit Materialen und Geld kann man die Lieblingswaffen aufrüsten und so längere Zeit benutzen."Es war ein sehr arbeitsreicher Monat seit dem Early-Access-Start von Space Punks und wir sind überwältigt davon, wie gut es von unserer wachsenden Community von Pfadfindern aufgenommen wurde. Seitdem haben wir hart daran gearbeitet, Dinge zu optimieren und zu verbessern, und mit der Veröffentlichung des Updates "The Talented One" können wir es kaum erwarten, ihnen zu zeigen, woran wir gearbeitet haben", sagt Michal Kuk, Leiter des Krakauer Studios von Flying Wild Hog und Game Director von Space Punks. "Das Update ist unser erster Schritt, um Space Punks zu einem echten, lebendigen Spiel zu machen, ein Spiel, das durch wertvolles Spieler-Feedback ständig verbessert wird. Wir freuen uns darauf, diesen Prozess fortzusetzen, während unsere Community während des Early Access bis hin zur Open Beta und der vollständigen Veröffentlichung von Space Punks weiterwächst".