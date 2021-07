The Fermi Paradox: Sci-Fi-Strategie startet in den Early Access

Screenshot - The Fermi Paradox (PC) Screenshot - The Fermi Paradox (PC) Screenshot - The Fermi Paradox (PC) Screenshot - The Fermi Paradox (PC) Screenshot - The Fermi Paradox (PC) Screenshot - The Fermi Paradox (PC) Screenshot - The Fermi Paradox (PC)

Am 1. Juli 2021 haben die Berliner Entwickler Anomaly Games ihr narratives Sci-Fi-Strategiespiel The Fermi Paradox im Early Access für PC veröffentlicht, wo es voraussichtlich in einem Jahr fertiggestellt werden soll. Auf Steam , wo die bisherigen Nutzerreviews "sehr positiv" ausfallen, wird noch bis zum 8. Juli ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (14,39 Euro statt 15,99 Euro). Der Preis der Vollversion soll höher ausfallen.Die Macher beschreiben The Fermi Paradox als galaktisches Götterspiel, in dem man über Jahrtausende die Entwicklung außerirdischer Zivilisationen lenkt. Man lässt sie das Weltall erkunden, in Kontakt mit anderen Spezies treten und Bündnisse schließen oder Kriege führen. Es werden 400 Ereignisse mit mehreren Wahlmöglichkeiten und weitreichenden Auswirkungen versprochen, so dass jeder Spieldurchgang eine neue Geschichte mit anderem Ausgang erzähle.Letztes aktuelles Video: Early Access Launch Trailer