Letters From a Rainy Day - Oceans and Lace: Visual Novel für PC erschienen

Am 30. Juni 2021 haben Lily Spinel, HUBLOTS und mirai works die Visual Novel Letters From a Rainy Day - Oceans and Lace für PC veröffentlicht. Auf Steam , wo auch eine kostenlose Demo zum Download bereitsteht, wird aktuell noch ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (12,59 Euro statt 13,99 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (derzeit sind 99 Prozent von über 150 Reviews positiv).Letters From a Rainy Day - Oceans and Lace erzählt die "bittersüße" Geschichte von zwei Schülerinnen, die eine Mädchenschule im japansichen Kamakura besuchen und durch einen Erpresserbrief in Kontankt miteinander kommen. Doch schon bald verbindet die beiden weit mehr als nur ein zunächst nicht ernst gemeinter Drohbrief.Letztes aktuelles Video: Opening Movie