ProtoCorgi: Kybernetischer Ballerwelpe für PC und Switch im Anflug

Am 26. August 2021 wollen die chilenischen Entwickler Kemono Games und Publisher Ravenscourt das 2D-Shoot'em-Up ProtoCorgi für PC und Nintendo Switch veröffentlichen. Auf itch.io und Steam kann man bereits eine kostenlose Demo ausprobieren und den kybernetischen Ballerwelpen bei Gefallen auf die Wunschliste setzen. Eine Veröffentlichung im Epic Games Store ist ebenfalls vorgesehen.In der Spielbeschreibung heißt es: "ProtoCorgi ist ein horizontales Shoot ‘em Up im retroartigen Pixel-Look mit Arcade-Gameplay, das Spielern die Kontrolle über Bullet verleiht, einen Welpen der C3-Klasse (Cute Cybernetic Corgi). Schieße, weiche aus und belle dir deinen Weg durch dieses bezaubernde Bark ‘em Up! Zahllose Gegnerwellen, gewaltige Bosse und tödliche Hindernisse stellen dein Können auf die Probe. Hilf Bullet auf seiner Reise, seine Freundin und Besitzerin Nixie vor schrecklichen Aliens zu retten! Keine Sorge, mit einem einstellbaren Schwierigkeitsgrad von 'Welpe' bis 'Ultra-Albtraum' ist das Abenteuer für jeden geeignet.Nutze bis zu 27 verschiedene Waffenkombinationen, um deine Gegner zu besiegen! Als echter Cyber-Welpe der C3-Klasse bietet Bullet mehr als nur die herkömmliche Bewaffnung. Lösche deine Feinde mit 3 verschiedenen Großangriffen aus oder mach sie mit deinem Kampfgeist fertig! Meistere die Macht des Bellens und stelle dein Können auf der Bestenliste unter Beweis! Auf das dein Name auf ewig ungeschlagen dort eingraviert steht. Zeig deinen Freunden, welcher Corgi das Alphatier ist! Lass deiner Kreativität freien Lauf! ProtoCorgi bietet dir einen Leveleditor, in dem du zukünftige Level nach deinem Geschmack erstellen und mit deinen Freunden teilen kannst."Letztes aktuelles Video: TerminTrailer