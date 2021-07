Nintendo Switch (OLED-Modell): Neue Konsolen-Variante mit OLED-Schirm und LAN-Anschluss kommt im Oktober

MaxDetroit hat geschrieben: ? vor 15 Minuten That's it? Das ist die Switch Pro? Das war das Brodeln der Gerüchteküche? Nicht wirklich, oder? Kommt da noch was? That's it? Das ist die Switch Pro? Das war das Brodeln der Gerüchteküche? Nicht wirklich, oder? Kommt da noch was?

Niemand hat von einer Pro gesprochen. Es hieß nur ein neues Modell um die E3 herum. Das mit dem OLED war auch schon bekannt, alles andere nicht und mehr kommt jetzt auch nicht. Das ist schade, aber nicht widersprüchlich zu den Gerüchten in letzter Zeit.@über mirWerden sie nicht, sondern als Gerücht markiert und wie gesagt, trafen diese in diesem Fall auch zu. Auch wenn ihr jetzt natürlich so tun wollt als "wäre das ja was ganz anderes" nur um nicht mal zugeben zu müssen, dass in diesem Fall was dran war.