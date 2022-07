Nintendo Switch - OLED-Modell: Splatoon 3 Special Edition angekündigt

OLED-Switch-Sonderedition im Splatoon 3-Look: Zubehör und Preis

Zwar keine Pro-Version, dennoch eine neue Switch: Nintendo kündigt die Special Edition des OLED-Modells hinsichtlich des baldigen Splatoon 3 -Releases im September an. Diese erscheint noch vorab.Schon am 26. August, also exakt zwei Wochen vor der Veröffentlichung von Splatoon 3, soll die Sonderedition der Nintendo Switch OLED auf den Markt kommen. In passenden Pastellfarben und mit einem großen, gelben Tintenklecks auf der Front soll sie das Release des erst vor Kurzem vorgestellten Shooters einläuten.Die beiden Joy-Cons sind jeweils in einem bläulich-violetten und zitronengelben bis grasgrünen Farbverlauf gehalten, der sich der restlichen Optik der Splatoon 3-Switch wundervoll anschmiegt. Die Konsole selbst ist in einem helleren Ton mit Doodles und Schriftzügen im Graffiti-Style gehalten. Passend zur neuen Nintendo Switch OLED-Variante bekommen wir noch einen Nintendo Switch Pro Controller sowie eine passende Tasche ebenso wie eine zugehörige Schutzfolie angeboten.Bislang lässt sich die Sonderausgabe von Nintendos Handheld-Hybriden, im Gegensatz zu Splatoon 3, welches um genau zu sein am 9. September erscheint , noch nicht vorbestellen. Zumindest bei uns in Deutschland, denn im UK-Store finden wir das neueste Modell für 319,99 Pfund. Der passende Pro Controller kostet 64,99 Pfund, während wir für die Tragetasche inklusive Schutzfolie noch gar keinen Preis genannt bekommen.Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer