RoboCop: Rogue City: Ego-Shooter der Terminator-Macher angekündigt

Wolfen schrieb am 07.07.2021 um 10:34 Uhr

Was mir bei derem vorigem Titel "Terminator: Resistance" einfach aufgefallen ist, es ist weder ein schlechtes, aber auch gleichzeitig kein überragendes Spiel. Eher so ein richtiges Mittelmaßspiel, wie es im Buche steht.

Hatte es durchgespielt, aber ich meine es war halt eher so ein Zwang vorhanden, es durchzuspielen und hinter sich zu bringen.

Es ist halt einfach nichts Besonderes. Keine Ahnung, woran es wirklich lag. Gunplay, Missionsablauf, Animationen, Story, oder aber auch einfach von allem ein wenig. Hoffe, die ändern da was an ihrem nächsten Titel.