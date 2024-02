Assassin's Creed Infinity: Zentraler Hub für alle künftigen Teile

Assassin's Creed Infinity: Live-Service-Plattform für Meta-Story

Wo geht es hin mit der-Reihe? Nach dem Release vonim vergangenen Herbst und mit mehreren Spielen in der Pipeline bleibt sich Ubisoft der Linie in diesem Franchise treu, beinahe jährlich einen neuen Titel zu veröffentlichen.Ein wichtiger Punkt in der Reihe soll künftig Infinity sein. Dabei handelt es sich nicht per se um ein Spiel, sondern eine. Von hier aus sollt ihr schnellen Zugriff auf sowie mehr Informationen über die Spiele erhalten. Zusätzlich wird es natürlich einen Marktplatz für Mikrotransaktionen geben.Der Fahrplan für die kommenden Jahre sieht vor, dass mitder nächste Teil der Reihe im feudalen Japan spielt. Ein Release ist voraussichtlich für Ende des Jahres angedacht,. Von diesem Hub aus können Spieler auf die Inhalte des neuen Abenteuers wie auch auf alle künftigen Assassin's Creed-Teile zugreifen. So ist für 2025 dergeplant, 2026 soll das düsterefolgen.Neben dem fast schon obligatorischen Item-Shop „The Exchange“ mit wöchentlich wechselnden kosmetischen Updates werden auch „Projekte“ veröffentlicht. Dabei handelt es sich um „Mini-Battle-Passes“, die jeweils einen Auftrag oder eine Geschichte verfolgen und dieoder DLC verkürzen sollen.Es klingt, als würde Infinity das komplette Assassin's Creed-Franchisemachen. Zahlreiche Projekte wie das Black Flag -Remake, dasoder das in Indien und dem Aztekenreich angesetzte, die laut Insider Gaming allesamt für die nächsten fünf bis sechs Jahre geplant sind, untermalen diese Strategie. Mindestens alle zwei Jahre solle ein neuer Hauptteil der Reihe erscheinen, aufgefüllt mit kleineren Erlebnissen zwischendurch.Ob Fans der Reihe diesebrauchen oder ob Ubisoft die nach wie vor sehr erfolgreiche Reihe damit eher uninteressant macht, wird die Zukunft zeigen. Dass Live-Service-Games eher kritisch gesehen werden und man trotz eines interessanten Ansatzes auch daneben greifen kann, lässt sich für Ubisoft am kürzlich veröffentlichten Skull and Bones erkennen