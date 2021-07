BlackWind: Kooperative Sci-Fi-Action für PC und Konsolen angekündigt

Wähle deinen Spielstil: Stürze dich in den Nahkampf, ballere nach Belieben, feuere Raketenhagel auf deine Gegner oder verwende die speziellen Kräfte deines Kampfanzugs, um knallharte Showdowns zu überleben.

Nimm deine Gegner mit brutalen Moves auseinander.

Verbessere deinen Battle Frame mit neuen Kräften und erweitere deinen Fähigkeitsbaum.

Setze die Battle Frame-Drohne ein, um deine Kampf- und Erkundungsfähigkeiten in der Einzelspieler-Kampagne zu erweitern.

Lokaler Koop-Modus: Der Battle Frame und dessen Drohne können von zwei Spielern gesteuert werden.

Mit BlackWind haben die italienischen Entwickler Drakkar Dev ( War Tech Fighters ) und die Blowfish Studios einen Top-Down-Shooter angekündigt, der Ende 2021 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erscheinen soll. Auf Steam kann man die auch kooperativ spielbare Mech-Action bereits auf die Wunschliste setzen. In der Spielbeschreibung heißt es: "Im Top-Down-Sci-Fi-Actionspiel Blackwind steuerst du einen Teenager, der während einer Alien-Invasion in einem Prototyp-Kampfanzug feststeckt. Stürze dich in den Kampf und lichte die Reihen der Gegner, um im letzten Moment eine planetare Invasion zu stoppen.Nachdem das Raumschiff Pandora abgeschossen wurde, findet sich James Hawkins in einem militärischen Battle Frame-Prototypen gefangen und rast auf Medusa-42 zu. Die Horden der Raknos verwüsten den Planeten und machen jede Bergbaukolonie der Menschen dem Erdboden gleich. James hat nicht viel Zeit, um die Kontrolle des Battle Frames zu meistern, wenn er in dieser gefährlichen Umgebung überleben und seinen verschollenen Vater finden möchte. Doch James ist bei seiner Aufgabe nicht allein – ein unerwarteter Verbündeter verbirgt sich in seinem Battle Frame…"Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer